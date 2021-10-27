▲ 【港交所業績】港交所第三季少賺3%至32.5億元

香港交易所 （00388） 公布第三季業績，港交所第三季盈利按年跌2.9%至32.51億元，大致符合預期。港交所上季總收入按年維持為53.09億元，當中經營業務收入增10%至51.1億元，但遭投資收益淨額跌76%至1.55億元抵銷。隨港交所營運支出增1.4%和折舊及攤銷支出增加，港交所盈利按年轉跌。

總結首9個月，港交所首3季收入和盈利續為歷年新高，收入增加7.6%至151.6億元，投資收益淨額按年少37%至9.29億元，而營運開支增6%至33.29億元，折舊及攤銷增21%至10.06億元。港交所首3季盈利增15%至98.61億元。

*港交所 （00388） 業績前股價軟， 前景點睇？*

港交所第3季日均成交回升，帶動交易和結算費上升，但集體投資計劃的公平值淨虧損2,300萬元，較去年同期賺2.09億元遜色，而保證金投資收益減少，都令投資收益淨額減少。

雖然港交所第三季業績按年倒退，但總收入較第二季回升7%，僅次於今年首季的歷史高位。

港交所業績前股價半日跌1.2%，報475.8元，成交6.7億元。

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