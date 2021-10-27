默克爾時代正式落幕 德國新一屆國會展開

德國政壇今年迎來近年最大改變，隨新一屆德國國會正式開始，總理默克爾執政生涯終於告終。不過，現時社會民主黨仍與綠黨及自由民主黨磋商合組聯合新政府，默克爾仍會以過渡總理在任，直至新總理產生。

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德國於周二（26日）召開新一屆國會的第一次會議，展開4小時商討。今次默克爾（Angela Merkel）首次不再以議員﹑總理或執政黨身分出席，反而與總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）安坐觀眾席。默克爾16年來的位置暫時空出，等待新總理出現。

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新一屆德國國會新增27席，共有736個議席，為史上最多一屆。同時，今屆國會迎來大批新面孔，多達279人首次成為國會議員。新國會首項議案便是選出新議長，社民黨巴斯（Barbel Bas）成功取得576票，成為歷來第3位女議長。

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默克爾出席國會首次會議後，執政長達16年的她同日亦獲得正式退任證明，告別多年的德國政治生涯。由於新政府仍未成立，默克爾將會以過渡總理身分，繼續為德國政府服務。外界估計，社民黨黨魁肖爾茨（Olaf Scholz）大有可能接任成下任總理。

為默克爾頒愛退任證明的施泰因邁爾表示，感謝默克爾帶領德國度過艱辛歲月，特別是最近4年的時光，德國先後面對英國脫歐﹑美國特朗普（Donald Trump）政府及新冠肺炎疫情。

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責任編輯：吳漢培