【社交平台】特朗普新社交平台TRUTH Social遭控侵權　恐面臨訴訟

▲ TRUTH Social近日就被軟件自由保護組織（Software freedom conservancy）指控，平台違反開源軟件的授權協議規範，可能因而面對法律訴訟。

美國前總統特朗普上周宣布創立社交平台TRUTH Social，以應對Facebook、Twitter的封殺，又預告將於明年第一季推出。目前平台處於建立階段，但其近日就被軟件自由保護組織（Software freedom conservancy）指控，平台違反開源軟件的授權協議規範，可能因而面對法律訴訟。

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組織主席Bradley M. Kuhn發文指，TRUTH Social社交平台採用的底層架構，是基於免費開源軟件Mastodon的原始編碼所建立。雖然軟件可免費使用，但平台卻未遵循需公開分享編碼內容的授權使用規範，並聲稱所採用的編碼內容為該公司所有，明顯違反開源軟件授權協議。

Kuhn又指，若平台未在限期30天內作出改善，將永久禁用Mastodon的權利與授權，並採取法律行動。目前為止，特朗普的TRUTH Social仍未就指控作出回應。

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記者：廖淑瑩