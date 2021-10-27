【自研芯片】Google自家芯片Tensor跑分表現　比蘋果2018年手機效能低

Google上周正式推出新一代旗艦手機Google Pixel 6系列，採用自家研發的Google Tensor芯片，強調提升芯片效能，加強處理AI工作及增強相機系統等。不過有海外網民近日發布Pixel 6 Pro在跑分平台「GeekBench」的測試，指出搭載Google Tensor的手機相比對手如蘋果（Apple）在2018年上市、搭載A12 Bionic芯片的iPhone XS Max的跑分表現低。

該測試結果顯示，Pixel 6 Pro的單核心得分僅1012分，多核心則為2760分，iPhone XS Max在GeekBench上的跑分，單核心獲得1117分，多核心獲得2932分，兩方面跑分均較Pixel 6 Pro高；另據外媒對比採用高通Snapdrgon 888芯片的三星Galaxy S21 Ultra，Tensor整體性能大約僅為Snapdrgon 888的9成多。

雖然跑分表現未必能反映到實際用戶體驗水平，但卻是不少消費者視為入手新機前可參考的指標。Google在Pixel 6新機發布時亦坦言， 其比起跑分表現，更著重使用體驗。例如是Pixel 6系列所提供的客製化功能、提供更長的續航時間、獲AI「加持」的功能等。

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責任編輯：張寶燕