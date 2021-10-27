  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (三) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自研芯片】Google自家芯片Tensor跑分表現　比蘋果2018年手機效能低

科技 13:15 2021/10/27

分享：

Google上周正式推出新一代旗艦手機Google Pixel 6系列，採用自家研發的Google Tensor芯片，強調提升芯片效能，加強處理AI工作及增強相機系統等。不過有海外網民近日發布Pixel 6 Pro在跑分平台「GeekBench」的測試，指出搭載Google Tensor的手機相比對手如蘋果（Apple）在2018年上市、搭載A12 Bionic芯片的iPhone XS Max的跑分表現低。

該測試結果顯示，Pixel 6 Pro的單核心得分僅1012分，多核心則為2760分，iPhone XS Max在GeekBench上的跑分，單核心獲得1117分，多核心獲得2932分，兩方面跑分均較Pixel 6 Pro高；另據外媒對比採用高通Snapdrgon 888芯片的三星Galaxy S21 Ultra，Tensor整體性能大約僅為Snapdrgon 888的9成多。

雖然跑分表現未必能反映到實際用戶體驗水平，但卻是不少消費者視為入手新機前可參考的指標。Google在Pixel 6新機發布時亦坦言， 其比起跑分表現，更著重使用體驗。例如是Pixel 6系列所提供的客製化功能、提供更長的續航時間、獲AI「加持」的功能等。

【Google發布會】Google Pixel 6、Pixel 6 Pro系列登場　首次採用自家芯片　售4,658元起

【Google新機】搶奪華為市佔缺口　傳Google Pixel 6系列出貨量達700萬部

責任編輯：張寶燕

相關文章

【Google】Google App擬推「每日一字」　助用戶學英文
2021/10/23
【Google】Google App擬推「每日一字」　助用戶學英文
【Google】Gmail企業版將推新介面　下月8日起可更新
2021/10/26
【Google】Gmail企業版將推新介面　下月8日起可更新
【Google】智能手錶Wear OS 2系統出錯　用戶無法使用部分語音助理功能
2021/10/19
【Google】智能手錶Wear OS 2系統出錯　用戶無法使用部分語音助理功能
【YouTube】Google證實黑客藉釣魚電郵　盜YouTuber帳號轉售黑市
2021/10/22
【YouTube】Google證實黑客藉釣魚電郵　盜YouTuber帳號轉售黑市

你可能感興趣

【Google】Google App擬推「每日一字」　助用戶學英文
10:00 2021/10/23
【Google】Google App擬推「每日一字」　助用戶學英文
【Google】Gmail企業版將推新介面　下月8日起可更新
11:01 2021/10/26
【Google】Gmail企業版將推新介面　下月8日起可更新
【Google】智能手錶Wear OS 2系統出錯　用戶無法使用部分語音助理功能
16:42 2021/10/19
【Google】智能手錶Wear OS 2系統出錯　用戶無法使用部分語音助理功能
科技產品 Google Apple 晶片 iPhone XS Max

下一篇文章

【社交平台】特朗普新社交平台TRUTH Social遭控侵權　恐面臨訴訟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蘋果Mac】macOS Monterey系統明登場　搭載Intel芯片Mac或無法使用部分功能
【蘋果Mac】macOS Monterey系統明登場　搭載Intel芯片Mac或無法使用部分功能
【蘋果更新】蘋果自家系統推全面大更新　iOS 15.1、macOS Monterey正式版登場
【蘋果更新】蘋果自家系統推全面大更新　iOS 15.1、macOS Monterey正式版登場
【華為動向】香港華為雲峰會揭幕　公布多項新技術
【華為動向】香港華為雲峰會揭幕　公布多項新技術
【Zoom】Zoom自動生成字幕功能　開放予免費用戶使用
【Zoom】Zoom自動生成字幕功能　開放予免費用戶使用
【iPhone 13】iPhone 13系列日本銷量慘淡　僅iPhone 12同期6成水準
【iPhone 13】iPhone 13系列日本銷量慘淡　僅iPhone 12同期6成水準
【Sony新機】Sony 「相機手機」Xperia Pro-I亮相　首採1吋感光元件、雙光圈
【Sony新機】Sony 「相機手機」Xperia Pro-I亮相　首採1吋感光元件、雙光圈