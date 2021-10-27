【恒生科指】科指跌逾3%ATM拖低大市 美十年期債息反彈、中電信子公司遭釘牌利淡氣氛
股市 12:20 2021/10/27
中電信 （00728） 美國運營許可突遭當局吊銷，中美關係有再趨緊張勢頭，科技行業或成中美的主戰場，科技股領跌，拖低大市，恒生科指半日跌3.3%，ATM跌3%至4%。騰訊 （00700） 半日跌3%，午收486.2元；美團 （03690） 跌4%，午收271.2元；阿里巴巴 （09988） 半日跌3%，午收164.3元。
快手 （01024） 跌3.4%，午收104.5元。
科指成份股中，眾安在綫 （06060） 半日跌8.7%，午收28.9元，半日表現最差；汽車之家 （02518） 跌逾7%，午收85.15元；明源雲 （00909） 跌6.1%，午收27元。
美國10年期債息下試1.6厘關口後反彈，最新報1.626厘。
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