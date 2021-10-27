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【恒生科指】科指跌逾3%ATM拖低大市　美十年期債息反彈、中電信子公司遭釘牌利淡氣氛

股市 12:20 2021/10/27

分享：

美團現跌4％，ATM中表現最差。

中電信  （00728）  美國運營許可突遭當局吊銷，中美關係有再趨緊張勢頭，科技行業或成中美的主戰場，科技股領跌，拖低大市，恒生科指半日跌3.3%，ATM跌3%至4%。騰訊 （00700） 半日跌3%，午收486.2元；美團 （03690） 跌4%，午收271.2元；阿里巴巴 （09988） 半日跌3%，午收164.3元。

快手 （01024） 跌3.4%，午收104.5元。

科指成份股中，眾安在綫 （06060） 半日跌8.7%，午收28.9元，半日表現最差；汽車之家 （02518） 跌逾7%，午收85.15元；明源雲 （00909） 跌6.1%，午收27元。

美國10年期債息下試1.6厘關口後反彈，最新報1.626厘。

＊港股跌逾400點失二萬六 ATMJ 下挫是否收集時？【按此看足本版－附Time code】*

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港股 汽車之家—S（02518） 眾安在線（06060） 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 恒生科技指數
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