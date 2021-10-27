【胡潤百富榜】馬雲馬化騰齊跌出中國富豪三甲、許家印身家插水　李嘉誠新上榜排多少？

▲ 【胡潤百富榜】馬雲馬化騰齊跌出中國富豪三甲、許家印排名插水 李嘉誠新上榜排多少？

2021年胡潤百富榜今日（27日）公布中國百富榜，中國富豪身家排名明顯執位，反映科網股價回吐、股市新貴湧現和內房危機影響。中國兩大科企阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 創辦人馬雲、馬化騰齊齊跌出三甲，胡潤百富榜估算馬雲身家約2550億元（人民幣，下同），單年失去1450億元，由去年中國首富跌至第5位；馬化騰最新身家估算為3170億元，單年跌730億元，排名第4位。

2021年胡潤百富榜上，中國首富是去年完成上市的農夫山泉 （09633） 董事長鍾睒睒，估算身家3900億元。抖音、TikTok字節跳動創辦人38歲張一鳴以3400億元升至第2，電動車電池龍頭寧德時代（深：300750）創辦人曾毓群，則以3200億元，排名第3。

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雖然科網股年內股價受累監管收緊影響，榜單上十大中國富豪中，張一鳴、馬化騰、馬雲、黃崢5人都是來自科網界，而鍾睒睒、曾毓群、長汽 （02333） 創辦人魏建軍和美的創辦人何享健則來自製造行業。

相反，以往高居榜單前列的地產大亨齊跌出十大富豪，中國恒大 （03333） 主席許家印身家，單年失去1620億元，以730億元由去年的第5位大跌至第70位。

值得注意是，胡潤百富榜首次將香港富豪列入榜單之內，香港首富、長和系創辦人李嘉誠以2150億元，新上榜至第8位。

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