【房住不炒】上海二手房買賣可不經中介 自主掛牌變主流？

上海市房地產交易中心官網「網上房地產」發布公告稱，周二（26日）在「一網通辦」開通存量房買賣雙方未通過中介交易網上簽訂合同服務，簡稱「手拉手交易網簽」。業內人士指出，手拉手非中介房產交易在上海成交總量佔比相對較少，一般發生於熟人或親屬間信任度高的二手房產交易活動，通常以產證上親屬間更名類居多，政府此舉把二手網簽流程從綫下變成綫上，正是政府數字化政務的進一步推進，給此類交易確實提供了更大的便利。

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易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，類似政策和杭州做法很像，但此前網上誤解很多。很多人認為是要取代中介機構，但這樣理解並不到位。從政府平台角度看，是從便民的角度進行的。類似無中介撮合的交易，大概在城市中有10%的比例，這部分過去配套服務不多。現在也是填補服務空白的表現，有助於促進二手房交易的更好發展，是值得全國推廣的政策。

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今年8月，杭州市住房保障和房產管理局發布消息，杭州市二手房交易監管服務平台正式上綫「個人自主掛牌房源」功能，打破了傳統依賴中介機構的房屋銷售模式，改善了二手房交易過程中買賣雙方和中介機構房源信息不對稱的弊端，為購房者「手拉手」自主交易提供了出售房源信息發布、購買房源信息搜索、自主交易信息撮合等更便捷安全的新渠道，構建了更為公平合理的二手房交易市場運行體系。

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記者：林衛