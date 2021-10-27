【中國數據】9月工業企業利潤增速加快 上游行業貢獻大

國家統計局公布，9月份全國規模以上工業企業利潤7,387.4億元（人民幣，下同），按年增長16.3%，增速較上月增加6.2個百分點。

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首9個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額6.34萬億元，按年增長44.7%（按可比口徑計算），比2019年同期增長41.2%，兩年平均增長18.8%。期內，規模以上工業企業實現營業收入91.16萬億元，按年增長22.2%；營業收入利潤率為6.96%，按年提高1.09個百分點。

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首9個月，在41個工業大類行業中，35個行業利潤總額按年增長，1個行業扭虧為盈，5個行業下降。貢獻最多的行業主要來自上游產業。石油、煤炭及其他燃料加工業利潤總額增長9.3倍，石油和天然氣開採業增長2.67倍，煤炭開采和洗選業增長1.72倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長1.62倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長1.45倍，化學原料和化學制品制造業增長1.27倍。

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記者：林衛