▲ 【美股焦點】AMD第三季纯利升137% 調高全年收入增長預測

AMD超微（美：AMD）公布第三季度業績，好過市場預期。AMD純利按年升137%至9.23億元（美元；下同），每股收益0.75元，按年升134%，高於分析師預期的每股收益0.67元；期內收入升54%至43.1億元。AMD同時調高未來增長預測，預計第四季收入介乎44至46億元，按年升四成，毛利率49.5%。 2021年全年，AMD預計收入將升約65%，高於之前的60%增長預測，全年毛利率約48%。

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按業務區分，AMD計算和圖形業務收入按年升44%至23.98億元，在Ryzen和Radeon處理器銷量增長推動下，用戶端處理器平均銷售價格 （ASP） 亦按年增長；而企業、嵌入式產品和半定制業務收入按年升69%至19.15億元，主要是由於EPYC處理器、半客製產品銷售上升帶動。

AMD第三季營運開支為11.41億元，按年升46%，其中研發開支出升50.6%至7.65億元；營銷、總務和行政開支按年升37.7%至3.76億元。

第三季度經調整後毛利率為48%，按年升450點子。季內公司的現金、現金等價物和短期投資為36億元，並以7.5億元回購超過700萬股普通股。

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編輯：曾樂詩