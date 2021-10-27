【基金點睇】國內千億基金略增股票倉位 上季持股配置曝光

截至第三季末，易方達基金副總經理張坤在管4隻基金的合計規模為1057.48億元（人民幣，下同），守住千億規模，較第二季末的1,344.78億元，縮水兩成以上。整體來看，張坤在上季略為提升股票倉位，並調整持倉組合，增加了食品飲料、銀行等行業的配置，降低了醫藥、互聯網等行業的配置。

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張坤在管基金中規模最大為易方達藍籌精選，截至第三季末規模為698.47億元，該基金的持股操作機具代表性。該基金的十大重倉股為瀘州老窖（深：000568）、貴州茅台（滬：600519）、五糧液（深：000858）、海康威視（深：002415）、港交所（00388）、洋河股份（深：002304）、招商銀行（03968）、騰訊控股（00700）、伊利股份（滬：600887）和平安銀行（深：000001）。

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值得注意是，港交所遭到大幅減持，持倉較第二季末減少15.4%，從第一大重倉股跌至第五；另外上榜的2隻港股亦遭到減持，招商銀行和騰訊的持倉量單季下滑68.6%和5.91%；美團（03690）更跌出前十。不過，該基金增持了五糧液、平安銀行、海康威視和招商銀行的A股。另外，伊利首次出現在該基金的前十大位置。截至第三季末，該基金持有伊利約10.6億股，佔基金資產淨值比為5.7%。

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記者：林衛