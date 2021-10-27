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【異動股】俄羅斯冀歐洲天然氣價長遠減六成、燃氣股彈　港華燃氣升12%

當炒股 16:46 2021/10/27

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【異動股】俄羅斯冀歐洲天然氣價長遠減六成、燃氣股彈　新奧曾見1月高港華升逾8%

彭博報道，俄羅斯希望歐洲天然氣價長遠可減價六成，至每千立方米約300至400美元，因氣價持續上升將不利市場對Gazpromh的天然氣需求，但俄羅斯未有向歐洲額外供氣，以緩解歐洲氣荒的問題。

市場憧憬氣價下跌，燃氣股今早炒高，新奧能源 （02688） 曾彈5.5%，高見134.8元，收升2.4%，報130.9元；港華燃氣 （01083） 升11.9%，收報5.54元。中國燃氣 （00384） 升2.4%，昆侖能源 （00135） 亦升0.4%。

港華燃氣建議更名「港華智慧能源」，詳見【下一頁】

Gazpromh去年佔歐洲天然氣供氣量約三分一，但自8月底以來，輸往歐洲的天然氣量按年下跌。Gazpromh稱，按長期客戶要求如常供氣，而部分主要歐洲公用事業亦在高氣價下，未有要求額外供氣。現時歐洲天然氣期貨價格約每千立方米1150美元，月內曾高見2000美元。

俄羅斯總統普京早前稱，若氣價持續上升，將會導致天然氣消耗量下量，繼而影響包括Gazpromh在內的生產商，因此並不希望天然氣等能源價格無止境地上升。

*逢交易日下午1時《石Sir午市閒談》與你談股論市*

相關文章：【業績│燃氣股】新奧能源半年多賺4成　派中期息0.59元

相關文章：【中國燃氣384】中燃與百度訂合作協議　推進數字化轉型

港股 傳統經濟股 天然氣 異動股 普京 燃氣股 俄羅斯 新奧能源（02688） 港華燃氣（01083） 中國燃氣（00384）
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