▲ 【異動股】俄羅斯冀歐洲天然氣價長遠減六成、燃氣股彈 新奧曾見1月高港華升逾8%

彭博報道，俄羅斯希望歐洲天然氣價長遠可減價六成，至每千立方米約300至400美元，因氣價持續上升將不利市場對Gazpromh的天然氣需求，但俄羅斯未有向歐洲額外供氣，以緩解歐洲氣荒的問題。

市場憧憬氣價下跌，燃氣股今早炒高，新奧能源 （02688） 曾彈5.5%，高見134.8元，港華燃氣 （01083） 升逾7%，高見5.3元。中國燃氣 （00384） 及昆侖能源 （00135） 亦升逾1%。

Gazpromh去年佔歐洲天然氣供氣量約三分一，但自8月底以來，輸往歐洲的天然氣量按年下跌。Gazpromh稱，按長期客戶要求如常供氣，而部分主要歐洲公用事業亦在高氣價下，未有要求額外供氣。現時歐洲天然氣期貨價格約每千立方米1150美元，月內曾高見2000美元。

俄羅斯總統普京早前稱，若氣價持續上升，將會導致天然氣消耗量下量，繼而影響包括Gazpromh在內的生產商，因此並不希望天然氣等能源價格無止境地上升。

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