【百富環球】FBI確認：搜查百富環球三個設施　百富環球疑涉網絡攻擊（第二版）

百富環球回覆本報指，現時不能評論事件，正了解情況，如有進一步資料，將盡快向外界解釋。

百富環球周三（27日）開市跌3%，但跌幅不斷擴大，最多跌47%，見5.05元，最終於10時56分停牌，停牌前跌43%，報5.4元，成交1.63億元。公司停牌前市值約59.4億元，開市不足1.5小時，失去45億元市值。

高陽科技一同停牌 車峰為主要股東、持百富環球33%股權，可見【下一頁】

美支付商Worldpay停用百富環球POS機 據報早於FBI行動前決定，可見【下一頁】

百富環球為中資電子支付終端機（Point-of-Sales）服務商，在120個地區擁有逾6,000萬台銷售終端。據《krebs on security》報道，FBI和國土安全部（DHS）特工突襲當地的百富環球倉庫。報道又引述不具名消息指，美國一家主要支付服務商分析公司支付終端的異常網絡數據後，FBI開始調查百富環球。

據百富環球中期報告，公司上半年收入按年增31%至33.19億元，當中電子支付終端產品佔32.3億元。

以地區分類銷售額，拉丁美洲和獨聯體國家收入貢獻佔比最高，達14.8億元；其次是歐洲、中東及非洲，佔8.8億元；亞太區佔5.7億元；美國和加拿大佔比最少，佔3.87億元。

（第二版加入FBI及百富環球回應）

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