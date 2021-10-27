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【百富環球】百富環球擬涉網絡攻擊遭FBI突搜美辦公室　FBI親自回應：搜查三個設施（第二版）

23:18 2021/10/27

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百富環球 （00327） 遭美國聯邦調查局（FBI）突擊佛羅里達辦事處，據指與百富環球涉嫌參與對美國和歐盟的網絡攻擊有關，消息觸發百富環球股價暴跌43%後停牌，以待發出一份關於內幕消息的公告。FBI回覆本報指，FBI傑克遜維爾分部與國土安全調查局、國土安全調查局、海關及邊境保衛局、商務部及海軍犯罪調查局合作，在傑克遜維爾警長辦公室的支持下，執行法院授權的搜查，共搜查三個設施。FBI又指，目前調查仍在進行中，無法確認額外信息。

百富環球回覆本報指，現時不能評論事件，正了解情況，如有進一步資料，將盡快向外界解釋。

百富環球周三（27日）開市跌3%，但跌幅不斷擴大，最多跌47%，見5.05元，最終於10時56分停牌，停牌前跌43%，報5.4元，成交1.63億元。公司停牌前市值約59.4億元，開市不足1.5小時，失去45億元市值。

高陽科技一同停牌　車峰為主要股東、持百富環球33%股權，可見【下一頁】

百富環球為中資電子支付終端機（Point-of-Sales）服務商，在120個地區擁有逾6,000萬台銷售終端。據《krebs on security》報道，FBI和國土安全部（DHS）特工突襲當地的百富環球倉庫。報道又引述不具名消息指，美國一家主要支付服務商分析公司支付終端的異常網絡數據後，FBI開始調查百富環球。

據百富環球中期報告，公司上半年收入按年增31%至33.19億元，當中電子支付終端產品佔32.3億元。

以地區分類銷售額，拉丁美洲和獨聯體國家收入貢獻佔比最高，達14.8億元；其次是歐洲、中東及非洲，佔8.8億元；亞太區佔5.7億元；美國和加拿大佔比最少，佔3.87億元。

（第二版加入FBI及百富環球回應）

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港股 異動股 電子支付 FBI 停牌 百富環球（00327）

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