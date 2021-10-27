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【百富環球】百富環球插43%後停牌待發內幕消息　傳FBI突擊搜查佛州辦公室、或涉網絡攻擊

當炒股 12:27 2021/10/27

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【百富環球】百富環球插43%後停牌　傳FBI突擊搜查佛州辦公室、或涉網絡攻擊

中資電子支付終端機（Point-of-Sales）服務商百富環球 （00327） 今早股價暴跌，最終於10時56分停牌，停牌前跌43%，報5.4元，成交1.63億元。消息層面，外電報道指百富環球遭美國聯邦調查局（FBI）突擊佛羅里達辦事處，有指百富環球可能參與對美國和歐盟的網絡攻擊有關。百富環球在聯交所發通告指，以待發出一份關於內幕消息的公告，但公司暫未回應報道。

百富環球開市跌3%，但跌幅不斷擴大，最多跌47%，見5.05元。公司停牌前市值約59.4億元，開市不足1.5小時，失去45億元市值。

據《krebsonsecurity》報道，FBI和國土安全部（DHS）特工突襲當地的百富環球倉庫。報道又引述不具名消息指，美國一家主要支付服務商分析公司支付終端的異常網絡數據後，FBI開始調查百富環球。

據百富環球中期報告，公司上半年收入按年增31%至33.19億元，當中電子支付終端產品佔32.3億元。

以地區分類銷售額，拉丁美洲和獨聯體國家收入貢獻佔比最高，達14.8億元；其次是歐洲、中東及非洲，佔8.8億元；亞太區佔5.7億元；美國和加拿大佔比最少，佔3.87億元。

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港股 異動股 電子支付 FBI 停牌 百富環球（00327）
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