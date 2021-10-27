【芯片戰】高通發布4款新芯片　主攻中階＋入門定位

▲ 高通（Qualcomm）布4款涵蓋中階及入門定位的Snapdragon芯片，包括Snapdragon 778G＋ 5G、Snapdragon 695 5G、Snapdragon 480＋ 5G、Snapdragon 680 4G。（高通官網圖片）

Google、蘋果（Apple）日前分別發布自家研發的新芯片，芯片市場再迎來新格局。作為全球最大芯片組供應商的高通（Qualcomm）亦趕在今年底前發布4款涵蓋中階及入門定位的Snapdragon芯片，其中3款為5G芯片及1款為4G芯片，分別屬於Snapdragon 700、 Snapdragon 600及Snapdragon 400系列。

事實上，隨著支援5G的手機不再局限於高階旗艦機款，市場陸續有不同入門級及中階5G手機上市。Qualcomm的產品管理高級總監Deepu John亦指出，中階智能手機預計將成為加速5G設備普及化的主要驅動力，尤其是在新興市場。

【Google發布會】Google Pixel 6、Pixel 6 Pro系列登場 首次採用自家芯片 售4,658元起

【蘋果發布會】新14吋MacBook售15,999元起 搭載兩款新自家芯片M1 Pro、M1 Max

年內上市 Nokia、Oppo及小米手機將採用

該4款芯片包括Snapdragon 778G＋ 5G、695 5G、480＋ 5G、680 4G。高通指，在此時推出這4款芯片的主因是Snapdragon 700系列在過去一年的需求有明顯增長，採用率錄44%增幅，加上Snapdragon 600系列下放到入門及中階機款，亦成為加速5G普及的重要平台。

根據高通的計劃，其新芯片預計會在今年第4季，即稍後時候上市。目前負責營運諾基亞（Nokia）的HMD Global表示會採用 Snapdragon 480+，內地手機品牌Oppo及小米亦表示會推出採用Snapdragon 695 5G芯片的新品，小米還會有搭載Snapdragon 778G+ 5G芯片的新機。

平價芯片後繼款 完整支援毫米波＋Sub 6GHz頻段

其中Snapdragon 695 5G是平價5G芯片Snapdragon 690的後繼款，在GPU（圖像處理器）效能方面提升達30%，CPU（中央處理器）效能則提升達15%，更可完整支援mmWave（毫米波）及Sub 6GHz頻段。

Snapdragon 778G+ 5G則為既有Snapdragon 778G 5G芯片的強化版，承襲相同的CPU及GPU等架構配置的同時，亦提升了CPU及GPU的時脈速度，提升遊戲體驗及AI運算效能。其CPU時脈由上代的2.4GHz提升到2.5GHz。

責任編輯：張寶燕