【輝瑞疫苗】美FDA支持5至11歲接種 涉3000萬兒童

各國都憂慮秋冬再引發新一波新冠肺炎疫情，紛紛擴大疫苗接種計劃範圍。美國食品及藥物管理局（FDA）專家委員會建議5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，料有近3,000萬適齡兒童合資格接種輝瑞疫苗。

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FDA專家委員會共18名成員，周二（26日）以17票贊成、1票棄權，通過建議美國5至11歲兒童接種輝瑞（Pfizer）疫苗。

輝瑞引述數據顯示，5至11歲兒童接種輝瑞疫苗後，在預防有症狀感染方面的有效率達90.7%。

5至11歲兒童接種的輝瑞疫苗配方略有不同，接種劑量也下調至10微克，相等於成人接種輝瑞疫苗的三分一劑量。而保質期也由1個月延長至10周。

委員會在會議期間衡量多個因素，包括疫苗有效率、疫情對社會的影響、兒童接種疫苗後出現心肌炎等潛在副作用的風險。

FDA專家認為相關年齡層接種疫苗的好處明顯大於出現心肌炎及心包炎風險等壞處，結論獲得專家委員會同意。

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輝瑞今年6月安排1,518名兒童接種疫苗，並於8月再為1,591名兒童接種。與年齡較大的組別相比，參與試驗的5至11歲兒童出現發燒和發冷等輕微副作用的情況較少，也沒有兒童出現心肌炎的報告。

有份投票的專家Paul Offit強調青春期前兒童通常較少出現心肌炎等症狀，認為兒童接種輝瑞疫苗利大於弊。

FDA生物製品評估與研究中心主任馬克斯（Peter Marks）表示，美國有超過190萬個5至11歲兒童感染新冠肺炎，有超過8,300人要留院，其中三分一人更要入住深切治療部。馬克斯指新冠疫情對兒童構成的危害很大，有必要為兒童接種疫苗。

美國疾控中心（CDC）專家委員會將於下月2日及3日，開會討論是否建議5至11歲兒童接種輝瑞疫苗。如CDC通過，全美約有近3,000萬兒童合資格接種。

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責任編輯：鄭錦玲