【英國王室】英女王繼續休養 缺席Cop26

聯合國氣候變化大會（COP26）將在月底於英國蘇格蘭舉行，英女王伊利沙伯二世原定出席。然而，英女王早前公務繁忙，導致身體狀況或欠佳。王室指英女王仍需要繼續休養，將無緣參與今次的COP26。

【英國王室】英女王無得放狗 出院一周仍要休養 【下一頁】

英國白金漢宮表示，英女王（Queen Elizabeth II）「非常遺憾」決定不參與COP26，但會透過事前錄製的影片，向全球領袖或代表傳達訊息。英女王原定於月底前往蘇格蘭，並於下周一（11月1日）出席COP26的迎賓典禮。

英女王上周三（20日）入住位於倫敦市中心的愛德華七世國王私家醫院（King Edward VII’s hospital）。接受初步檢查後，英女王於翌日已經返回溫莎堡，王室發言人當時指英女王精神狀態良好。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

英女王直播呻「煩心」 全球領袖對氣候問題「齋講唔做」 【下一頁】

雖然身體狀態未如理想，英女王周二（26日）再次現身，於溫莎堡以視像形式接見來訪的多位人物，包括身穿傳統服飾的駐英國南韓大使伉儷，為她上周出院後，首次公開露面。

王室消息人士透露，英女王近來感到十分疲累，指出可能是近來頻繁公務﹑忙碌社交生活及愛看深夜電視節目所致。雖然英女王丈夫菲臘親王（Prince Philip）於今年4月去世，但英女王仍然堅持履行公務，自4月以來已出席120場官方活動。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培