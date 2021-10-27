鷹瞳科技掌健康監測大機遇 以「AI+醫療影像」領軍視網膜影像識別市場

人工智能技術的進步極大推動了人工智能在醫療健康領域的應用。通過深度機器學習及分析大量複雜數據，人工智能技術越來越多被應用於醫學影像的各種場景中，包括就慢性病的早期檢測及輔助診斷進行醫學影像分析等複雜任務。而在人工智能醫學影像市場中，以人工智能視網膜影像發展得最快，相關市場在2019年至2021年的年複合增長率高達171%，當中，「醫療AI第一股」鷹瞳科技(02251)便是行業中的先行者和佼佼者，其技術可透過視網膜影像用於直接觀察和分析視網膜的血管及神經，無創、準確、快速、有效且可擴展地實現多種疾病的早期檢測和輔助診斷，覆蓋如糖尿病視網膜病變、高血壓性視網膜病變、視網膜靜脈阻塞等適應症，協助醫生作出更快、更準確的診斷。

根據統計，內地人工智能醫學影像的市場價值將由2020年的3億元人民幣(下同)高速增至2030年的923億元，年複合增長率高達76.7%，市場潛力龐大。而鷹瞳科技是中國首批提供人工智能視網膜影像識別早期檢測、輔助診斷及健康風險評估解決方案的公司之一，以視網膜影像、數據分析以及人工智能深度學習演算法改進慢性病傳統的早期檢測及輔助診斷方式，為以「AI+醫學影像」在視網膜影像賽道的領跑者。

核心產品已成功商業化並錄得收入

鷹瞳科技的核心產品Airdoc-AIFUNDUS是一款使用複雜深度學習算法的人工智能SaMD(Software as a Medical Device)，Airdoc-AIFUNDUS將利用深度學習算法分析影像並檢測及分析疾病及病灶的複雜計算，按疾病對影像進行分類，然後產生帶有視網膜影像、檢查結果、疾病進展及轉診建議的報告供醫生參考，協助醫生提供診斷及醫療建議。

人工智能的優劣區別在於算法學習的方式及數據量，鷹瞳科技現時已擁有包含約370萬張真實用戶視網膜影像及其相應的多模態數據。借助龐大的資料數據庫，鷹瞳科技的Airdoc-AIFUNDUS(1.0)成為首款獲得國家藥監局頒發的第三類醫療器械證書的人工智能視網膜影像識別輔助診斷產品。國內糖尿病視網膜病變患者人數，由2015年起，以年複合增長率2.8%的速度增長至2020年的逾3,700萬人，預計到2030年將進一步增至5,060萬人，2020年至2030年的年複合增長率為3.1%。定期監測糖尿病視網膜病變，有助干預並降低糖尿病相關併發症的患病風險，而用於輔助診斷糖尿病視網膜病變的Airdoc-AIFUNDUS(1.0)已於今年第一季度成功商業化並已取得收入。鷹瞳科技亦將其人工智能技術用於開發用於輔助診斷其他病症的產品，包括輔助診斷高血壓性視網膜病變、視網膜靜脈阻塞及年齡相關性黃斑變性的Airdoc-AIFUNDUS(2.0)，以及用於輔助診斷病理性近視和視網膜脫離的Airdoc-AIFUNDUS(3.0)。藉由Airdoc-AIFUNDUS系列產品的成功經驗，鷹瞳科技將加速開發用於針對包括青光眼、白內障及妊娠期糖尿病視網膜病變等在內的其他適應症的SaMD產品，擴大適應症的範圍。

「AI+醫學影像」產業呈高速增長

由於中國人工智能醫學影像市場持續增長，加上在大健康產業中，各機構在應用人工智能醫學影像上存在龐大需求，預期至2030年，人工智能醫學影像在大健康產業中使用的市場總額將高達500億元，2020年至2030年的年複合增長率達102.7%，較其在醫療機構中的使用呈現更快速增長。

鷹瞳科技亦把握機遇，同時向包括體檢中心、社區診所、保險公司、視光中心及藥房等在內的各種大健康服務相關機構，提供人工智能健康風險評估解決方案。因此，鷹瞳科技於過去兩年在健康風險評估解決方案方面的收入已有顯著增長，帶動公司整體收入由前年的3,042萬元升至去年的4,767萬元，同比增長56.7%，今年上半年收入更是已超過去年全年，達到4,948萬元，反映公司已抓住國內人工智能醫學影像市場的機遇，具備先發優勢。藉此優勢，鷹瞳科技將繼續加速其產品的滲透率，亦計劃將健康風險評估解決方案產品，推廣至個人及家庭健康監控，使更多醫療需求被滿足的同時，開拓更廣闊市場。

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