▲ 【美股焦點】微軟上季業績勝預期 受惠雲業務增長

微軟（Microsoft）（美：MS）業績好過預期，周二股價升1.5%。截至9月底的首財季，微軟盈利205.1億美元，按年升近48%； 每股盈利2.71美元，按年增加89美仙。每股經調整盈利2.27美元，高於預期的2.07美元。

期內，收入453.2億美元，按年升約22%。旗下14個產品類別，有13個收入按年都錄得增長，視窗作業系統收入按年升一成，雲業務收入按年升31%，當中旗艦雲計算服務Azure按固定匯率計算的收入增長為48%，優於預期； 遊戲產品銷售按年就升1.6倍。

微軟預料，今季收入介乎501.5億至510.5億美元；預計雲業務第二財季的收入中位數為182.3億美元，高於預期的178.4億美元；受惠推出新視窗作業系統，預計個人電腦相關收入今季會超過163億美元。

不過，微軟表示，受晶片短缺影響，遊戲產品供不應求，興建數據中心的成本亦上升；由於供應鏈持續緊張，影響Surface手提電腦及Xbox等的生產。

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