  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (三) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Robinhood第三季虧損擴大1.6倍至13.2億美元　加密貨幣業務收入跌8成

股市 10:54 2021/10/27

分享：

【業績】Robinhood第三季虧損13.2億元 按季增162.9%

美國網上券商Robinhood（美：HOOD）公布第三季季績。Robinhood上季收入按年增35%至3.65億美元，但明顯不及市場預期的4.34億美元，加密貨幣業務收入按年增8.6倍至5100萬美元，但較第二季少78%。Robinhood單季虧損按季增1.6倍至13.2億美元，而去年同期虧損1100萬美元。

Robinhood業績令市場失望，盤後前股價大跌8.5%，報36.22美元，失守38美元上市價。

在加密貨幣業務上，Robinhood行政總裁Vlad Tenev解釋，第三季平台上加密貨幣活動為歷來最活躍，但第二季受惠很多新客戶因加密貨幣而加入平台，推高收入，第三季新注入資金的帳戶減少，令收入降低。

單計第三季，Robinhood 逾62%的加密貨幣交投量來自狗狗幣（Dogecoin）。

柴犬幣飈升五成創新高、成市值第11大加密貨幣 馬斯克︰沒持有，可見【下一頁】

其他收入表現方面，Robinhood第三季度的交易收入為2.67億元，按季跌40.8%，當中期權收入1.64 億元，按季跌0.6%；股票收入5000萬元，按年跌3.8%。撇除一次性項目，Robinhood經調整後EBITDA虧損8400萬美元，按季跌6.7%。

Robinhood期內淨累計資金賬戶按季跌0.4%至2240萬戶，每月活躍用戶（MAU）按季跌11.3%至1890萬戶，每用戶平均收入（ARPU）按季跌42%至65美元。

相關報道：

【業績】Robinhood警告第三季交易收入或放緩　股價盤前挫逾12%

【美股焦點】Robinhood曾颷80%　科技股女股神Cathie Wood連日買入、持有逾652萬股

【美股焦點】Robinhood首掛潛水逾8%　美國同規模IPO中表現最差

編輯：曾樂詩

美股 美國

上一篇文章

【復星系】復星醫藥及復星國際購疫苗研發生產商安特金73%股權　復星醫藥跌近4%

下一篇文章

【互聯網監管】網信辦：規範網絡帳號名稱　末成年人註冊賬號應取得監護人同意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股收市】業績報喜 道指標指再破頂 Tesla衝高回順
【美股收市】業績報喜 道指標指再破頂 Tesla衝高回順
【恒指夜期+ADR】中概股突急挫　夜期跌227點　騰訊阿里美團低港近3%　滙豐ADR續揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股突急挫　夜期跌227點　騰訊阿里美團低港近3%　滙豐ADR續揚（不斷更新）
【新股IPO】微創機器人2252招股價上限定價　孖展超購80倍錄127.5億
【新股IPO】微創機器人2252招股價上限定價　孖展超購80倍錄127.5億
【3800】保利協鑫：法務核查補充報告「充分解決」前任核數師提出關注事項　將繼續停牌
【3800】保利協鑫：法務核查補充報告「充分解決」前任核數師提出關注事項　將繼續停牌
【強制檢疫】林鄭：將取消大部分豁免檢疫群組　冀令中央有信心通關
【強制檢疫】林鄭：將取消大部分豁免檢疫群組　冀令中央有信心通關
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車升半成
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車升半成