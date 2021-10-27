【美股焦點】Robinhood第三季虧損擴大1.6倍至13.2億美元　加密貨幣業務收入跌8成

▲ 【業績】Robinhood第三季虧損13.2億元 按季增162.9%

美國網上券商Robinhood（美：HOOD）公布第三季季績。Robinhood上季收入按年增35%至3.65億美元，但明顯不及市場預期的4.34億美元，加密貨幣業務收入按年增8.6倍至5100萬美元，但較第二季少78%。Robinhood單季虧損按季增1.6倍至13.2億美元，而去年同期虧損1100萬美元。

Robinhood業績令市場失望，盤後前股價大跌8.5%，報36.22美元，失守38美元上市價。

在加密貨幣業務上，Robinhood行政總裁Vlad Tenev解釋，第三季平台上加密貨幣活動為歷來最活躍，但第二季受惠很多新客戶因加密貨幣而加入平台，推高收入，第三季新注入資金的帳戶減少，令收入降低。

單計第三季，Robinhood 逾62%的加密貨幣交投量來自狗狗幣（Dogecoin）。

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其他收入表現方面，Robinhood第三季度的交易收入為2.67億元，按季跌40.8%，當中期權收入1.64 億元，按季跌0.6%；股票收入5000萬元，按年跌3.8%。撇除一次性項目，Robinhood經調整後EBITDA虧損8400萬美元，按季跌6.7%。

Robinhood期內淨累計資金賬戶按季跌0.4%至2240萬戶，每月活躍用戶（MAU）按季跌11.3%至1890萬戶，每用戶平均收入（ARPU）按季跌42%至65美元。

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編輯：曾樂詩