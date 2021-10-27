【港股市況】恒生指數早段跌400點　ATM挫美團跌4%、滙豐回購逆市穩（不斷更新）

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【美股焦點】微軟上季業績勝預期 受惠雲業務增長
美企業績勝預期，道指及標指收市再創新高，惟恒生指數未能承接美股升勢，大市低開243點，開報25795點。恒生科技指數跌1.8%，報6532點。ATM下挫，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾2%；滙豐 （00005） 展開回購，股價逆市靠穩升0.1%。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【10：13】比亞迪 （01211） 轉升0.5%，高見313.4元。
【10：10】Bitcoin比特幣一度跌穿60000美元水平，火幣科技 （01611） 跌逾4%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾1%；雄岸科技 （01647） 跌0.4%；美圖 （01357） 跌近3%。
【10：08】萬洲 （00288） 績後靠穩升0.6%。萬洲首三季生物公允價值調整前純利為7.9億美元，按年跌11.8%，生物公允價值調整後純利為8.5億美元，增加11.7%。
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【10：02】港交所 （00388） 將於今日公布業績，股價績前跌1%，低見476元。
【09：52】海底撈 （06862） 再跌半成，破底低見23.85元。
【09：51】科技股下挫，其中嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾6%；快手 （01024） 跌逾4%。
【09：49】中國恒大 （03333） 逆市升0.8%；恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 升逾1%。
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【09：47】大市早段跌幅擴大至400點，恒指跌410點，報25627點；科指跌2.9%，報6462點。
【09：42】L'OCCITANE 歐舒丹 （00973） 股價逆市升3%，高見26.45元。截至9月底止第二財季，歐舒丹整體銷售額為3.9億歐元，按年升13.3%。
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【09：42】Tesla（美︰TSLA）破頂後倒跌，電動車股今早回吐，比亞迪 （01211） 跌近2%；理想汽車 （02015） 跌逾2%；小鵬汽車 （09868） 挫半成。
【09：41】力勁 （00558） 股價回吐半成，低見19.86元。
【09：37】彩生活 （01778） 復牌跌逾22%，破底低見1.96元。花樣年控股 （01777） 和彩生活聯合公布，彩生活未有於本月4日前償還7億元人民幣貸款，全資擁有的鄰里樂控股被借款人碧桂園服務 （06098） 強制執行，以33億元人民幣的無條件收購。
【09：34】美團 （03690） 早段跌幅擴大至4%，低見270.6元；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 亦跌近3%；小米 （01810） 跌逾2%。
【09：33】億和 （00838） 股價逆市再升兩成，破頂高見1.27元。
【09：32】中國9月規模以上工業企業利潤按年升16.3%。
【09：31】贛鋒鋰業 （01772） 績後逆市靠穩升0.9%，贛鋒鋰業第3季淨利潤為10.56億元人民幣，按年升近5.1倍。
【09：30】ASM太平洋 （00522） 第三季盈利10億元創新高，按年升4.8倍，績後逆市高開2.1%，開報86.55元。
【09：24】宇華教育 （06169） 折讓近12%配股，股價低開14.3%，開報4.08元，跌穿配售價。
【09：21】恒生指數開報25795點，跌243點。恒生科技指數跌1.8%，報6532點。ATM下挫，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾2%；滙豐 （00005） 展開回購，股價逆市靠穩升0.1%。
【09：13】期指開報25791點，跌248點或近1%。
【08：54】恒指黑期跌約202點，報25810點；道指期貨升3點，報35760點。
【08：36】【HSBC滙豐】滙豐昨日回購261.2萬股 總值1.2億元
【07：51】【配股潮】宇華教育折讓近12%配股 淨籌9.1億元
【07：45】【業績】ASM太平洋第三季盈利10億元 按年升4.8倍
【07：45】港股ADR收報25772點，跌265點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報47.78元，較港收市價高0.28元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報488.19元，較港收市價低13.81元或2.8%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美企業績勝預期，道指及標指收市再創新高，尾市升幅收窄。道指收市升15點，報35756點；標指升8點，報4574點；納指升9點，報15235點。
即睇美股收市︰
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責任編輯︰梁浩碩