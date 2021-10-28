【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）

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期指結算日前夕，港股被利淡消息影響，增掭波動，不過，無論是中電信美公司被撤銷牌照，抑或是百富環球被FBI「突襲」，消息均見消化，港股科技股ADR回穩，夜期收市跌5點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 47.35 -1.1% 美團ADR 269.88 +0.5% 騰訊ADR 488.73 +0.4% 阿里巴巴美股 164.50 0.0%

北水走資22.2億元，騰訊 （00700） 、中國神華 （01088） 錄最多淨流出，分別有4.7億及4.4億元淨流出。淨流入方面，勁颷6成的創維有1.2億元淨流入。

北水資金流向：

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美企業績勝預期，道指及標指收市再創新高，惟恒生指數未能承接美股升勢，大市低開243點，其後跌幅擴大，一度跌近500點，恒生指數收報25628點，跌409點，成交1206.9億元。恒生科技指數跌3.2%，報6441點。ATM領跌，美團 （03690） 跌半成；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌近3%；滙豐 （00005） 逆市升0.7%；創維 （00751） 大升近六成。

港股收市情況：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【大行看法】瑞信：目前仍未是「重返中國」的合適時機 政策明顯轉向才能推升中資股（推薦7股）

【MPF】駿隆：10月強積金人均賺6642元 香港股票基金回升4.4%

【胡潤百富榜】馬雲馬化騰齊跌出中國富豪三甲、許家印排名插水 李嘉誠新上榜排多少？

即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌5點，收報25635點

【22：25】夜期升30點

【19：10】恒指夜期跌93點，報25547點，低水82點。

【16：10】恒生指數收報25628點，跌409點，成交1206.9億元。恒生科技指數跌3.2%，報6441點。ATM領跌，美團 （03690） 跌半成；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌近3%；滙豐 （00005） 逆市升0.7%；創維 （00751） 大升近六成。

【16：00】恒生指數U盤前跌417點，報25620點。

【15：52】【異動股】創維集團首三季光伏業務收入增273倍至21.8億人幣 成光伏概念股、股價飆五成

【15：48】【恒大3333】許家印據報抵押香港山項獨立屋 料套現3億元

【15：43】【內房危機】惠譽降當代置業評級至「限制性違約」 未能償付到期美元債已觸發交叉違約

【15：40】信達生物 （01801） 尾市跌8%，低見69.8元。

【15：23】中國鋁業 （02600） 第三季純利約22.3億元人民幣，按年增4.3倍，惟股價績後跌逾7%，低見4.86元。

【15：15】創維 （00751） 最新升47%，高見3.55元破頂。

【15：10】中國電力 （02380） 尾市升一成；潤電 （00836） 升近8%；龍源電力 （00816） 升逾1%。

【15：00】上證跌近1%；深證跌近1.1%；創業板指跌近0.6%。

【14：38】創維 （00751） 升三成，破頂高見3.14元。

【14：37】港華燃氣 （01083） 股價逆市升逾12%，高見5.6元，成交1.7億元。

【14：28】博華太平洋 （01076） 跌三成，低見0.116元。博華太平洋預期非流動資產項下物業、廠房及設備經修訂價值減值將不少於約44.6億。

【14：22】創維 （00751） 升幅擴大至逾兩成，高見3.04元破頂，成交4.4億元。

【14：19】海底撈 （06862） 續尋底，股價跌逾7%，破底低見23.1元。

【14：17】港股最新跌約455點，報25583點；科指跌3.7%，報6405點。

【13：37】創維 （00751） 股價逆市升15%，破頂高見2.77元。創維9個月純利約7.6億元人民幣，按年增40%。

【13：32】大市最新跌約400點；科指跌3.4%。

【13：22】友邦 （01299） 午後跌逾2%，低見88.25元。

【13：13】平安好醫生 （01833） 跌逾7%，破底低見46元；阿里健康 （00241） 再跌半成，京東健康 （06618） 跌逾4%。

【13：12】高陽科技 （00818） 午後停牌，停牌前跌18.6%，報1.05元，成交1797萬元。

【停牌】高陽科技半日插19%後停牌 車峰為主要股東、持百富環球33%股權

【13：03】港交所 （00388） 績後跌1.5%，報474.6元。

【13：00】恒指午後初段跌約375點，報25662點；科指跌3.3%，報6437點。

【12：06】【港交所業績】港交所第三季少賺3%至32.5億元

【12：00】恒生指數半日跌396點，報25642點，成交679.6億元。恒生科技指數跌3.3%，報6433點。ATM挫，美團 （03690） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌3%；滙豐 （00005） 逆市升近1%；電力股造好。

【11：49】【恒生科指】科指跌逾3%ATM拖低大市 美十年期債息反彈

【11：41】中國置業投資股權 （02979） 升1.2倍，破頂高見0.045元，成交69萬元。

【11：38】港股中午收市前跌約420點，報25617點；科指跌3.5%，報6424點。

【11：30】上證半日跌0.9%；深證跌1.1%；創業板指跌近1%。

【11：29】【異動股】俄羅斯冀歐洲天然氣價長遠減六成、燃氣股彈 新奧曾見1月高港華升逾8%

【11：19】滙豐 （00005） 逆市升1%，觸48元，成交4.5億元。

【11：15】【百富環球】百富環球插43%後停牌 傳FBI突擊搜查佛州辦公室、或涉網絡攻擊

【11：10】電力股逆市造好，中國電力 （02380） 升逾6%；潤電 （00836） 升逾4%；龍源電力 （00916） 升3%。中國電力宣布，旗下大別山發電公司申報的麻城市「多能互補百萬千瓦新能源基地」項目獲得批准。

【11：06】【復星系】復星醫藥及復星國際購疫苗研發生產商安特金73%股權 復星醫藥跌近4%

【11：01】宇華教育 （06169） 股價跌幅擴大至兩成，低見3.77元。

【10：57】百富環球 （00327） 中途停牌，停牌前報5.4元，跌43%，成交1.6億元。

【10：50】【互聯網監管】網信辦：規範網絡帳號名稱 末成年人註冊賬號應取得監護人同意

【10：46】美團 （03690） 跌近5%，低見269.2元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾3%；小米 （01810） 跌逾2%。

【10：44】【內房危機】彩生活未能如期還債、復牌跌四成 碧桂園服務強制全購鄰里樂

【10：15】百富環球 （00327） 挫逾37%，低見5.82元，成交9343萬元。

【10：13】比亞迪 （01211） 轉升0.5%，高見313.4元。

【10：10】Bitcoin比特幣一度跌穿60000美元水平，火幣科技 （01611） 跌逾4%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾1%；雄岸科技 （01647） 跌0.4%；美圖 （01357） 跌近3%。

【10：08】萬洲 （00288） 績後靠穩升0.6%。萬洲首三季生物公允價值調整前純利為7.9億美元，按年跌11.8%，生物公允價值調整後純利為8.5億美元，增加11.7%。

【業績︱豬肉股】萬洲首三季生物公允價值調整前純利按年跌近12%

【10：02】港交所 （00388） 將於今日公布業績，股價績前跌1%，低見476元。

【09：52】海底撈 （06862） 再跌半成，破底低見23.85元。

【09：51】科技股下挫，其中嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾6%；快手 （01024） 跌逾4%。

【09：49】中國恒大 （03333） 逆市升0.8%；恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 升逾1%。

【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務

【恒大3333】據報恒大料年底可如期交付40個項目 部份進入室內裝修階段（第二版）

【09：47】大市早段跌幅擴大至400點，恒指跌410點，報25627點；科指跌2.9%，報6462點。

【09：42】L'OCCITANE 歐舒丹 （00973） 股價逆市升3%，高見26.45元。截至9月底止第二財季，歐舒丹整體銷售額為3.9億歐元，按年升13.3%。

【業績｜零售】L'OCCITANE上季銷售按年升13% 中國貢獻最大、香港增長最快

【09：42】Tesla（美︰TSLA）破頂後倒跌，電動車股今早回吐，比亞迪 （01211） 跌近2%；理想汽車 （02015） 跌逾2%；小鵬汽車 （09868） 挫半成。

【09：41】力勁 （00558） 股價回吐半成，低見19.86元。

【09：37】彩生活 （01778） 復牌跌逾22%，破底低見1.96元。花樣年控股 （01777） 和彩生活聯合公布，彩生活未有於本月4日前償還7億元人民幣貸款，全資擁有的鄰里樂控股被借款人碧桂園服務 （06098） 強制執行，以33億元人民幣的無條件收購。

【09：34】美團 （03690） 早段跌幅擴大至4%，低見270.6元；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 亦跌近3%；小米 （01810） 跌逾2%。

【09：33】億和 （00838） 股價逆市再升兩成，破頂高見1.27元。

【09：32】中國9月規模以上工業企業利潤按年升16.3%。

【09：31】贛鋒鋰業 （01772） 績後逆市靠穩升0.9%，贛鋒鋰業第3季淨利潤為10.56億元人民幣，按年升近5.1倍。

【業績】贛鋒鋰業Q3淨利潤上升507% 收入增98.5%

【09：30】ASM太平洋 （00522） 第三季盈利10億元創新高，按年升4.8倍，績後逆市高開2.1%，開報86.55元。

【09：24】宇華教育 （06169） 折讓近12%配股，股價低開14.3%，開報4.08元，跌穿配售價。

【09：21】恒生指數開報25795點，跌243點。恒生科技指數跌1.8%，報6532點。ATM下挫，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾2%；滙豐 （00005） 展開回購，股價逆市靠穩升0.1%。

【09：13】期指開報25791點，跌248點或近1%。

【08：54】恒指黑期跌約202點，報25810點；道指期貨升3點，報35760點。

【08：36】【HSBC滙豐】滙豐昨日回購261.2萬股 總值1.2億元

【07：51】【配股潮】宇華教育折讓近12%配股 淨籌9.1億元

【07：45】【業績】ASM太平洋第三季盈利10億元 按年升4.8倍

【07：45】港股ADR收報25772點，跌265點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報47.78元，較港收市價高0.28元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報488.19元，較港收市價低13.81元或2.8%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美企業績勝預期，道指及標指收市再創新高，尾市升幅收窄。道指收市升15點，報35756點；標指升8點，報4574點；納指升9點，報15235點。

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【開市9點半】阿里騰訊今早料低開 德銀料恒指明年升至37000點

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責任編輯︰梁浩碩