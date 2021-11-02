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【HSBC滙豐】滙豐昨再回購223.2萬股　總值1.06億元

股市 08:07 2021/11/02

分享：

【HSBC滙豐】滙豐昨日倫敦回購261.2萬股　總值1.2億元

HSBC滙豐 （00005） 日前公布重啟回購後，滙豐最新公布10月29日再向摩根士丹利購入223.2萬股普通股以作註銷，每股作價4.424至4.475英鎊，每股加權平均價為4.462英鎊，總值995.8萬英鎊（相當於約1.06億港元），五日共回購逾1315萬股。回購股份均購自倫敦證券交易所。

日期 回購股數 每股加權平均價 總值
2021年11月1日 223.2萬 4.462英鎊 995.8萬英鎊
2021年10月29日 268.5萬 4.4059英鎊 1183.19萬英鎊
2021年10月28日 297.5萬 4.4061英鎊 1310.89萬英鎊
2021年10月27日 264.8萬 4.4545英鎊 1179.54萬英鎊
2021年10月26日 261.2萬 4.4562英鎊 1163.97萬英鎊

滙豐此前宣布與摩根士丹利訂立非全權委託協議，讓摩根士丹利可於10月26日至明年4月20日期間，購買總值最多為20億美元的普通股，並同時向滙豐出售有關股份。

【HSBC滙豐】滙豐委託摩根士丹利負責回購股份　明年4月20日前完成

【HSBC滙豐業績】滙豐第三季稅前多賺76%遠勝預期、斥20億美元回購　午市升幅擴大、CEO：業務已走出谷底（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 回購 滙豐控股（00005）

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