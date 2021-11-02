【HSBC滙豐】滙豐昨再回購223.2萬股　總值1.06億元

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HSBC滙豐 （00005） 日前公布重啟回購後，滙豐最新公布10月29日再向摩根士丹利購入223.2萬股普通股以作註銷，每股作價4.424至4.475英鎊，每股加權平均價為4.462英鎊，總值995.8萬英鎊（相當於約1.06億港元），五日共回購逾1315萬股。回購股份均購自倫敦證券交易所。
|日期
|回購股數
|每股加權平均價
|總值
|2021年11月1日
|223.2萬
|4.462英鎊
|995.8萬英鎊
|2021年10月29日
|268.5萬
|4.4059英鎊
|1183.19萬英鎊
|2021年10月28日
|297.5萬
|4.4061英鎊
|1310.89萬英鎊
|2021年10月27日
|264.8萬
|4.4545英鎊
|1179.54萬英鎊
|2021年10月26日
|261.2萬
|4.4562英鎊
|1163.97萬英鎊
滙豐此前宣布與摩根士丹利訂立非全權委託協議，讓摩根士丹利可於10月26日至明年4月20日期間，購買總值最多為20億美元的普通股，並同時向滙豐出售有關股份。
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責任編輯︰梁浩碩