【HSBC滙豐】滙豐上周五回購268.5萬股　總值1.26億元

▲ 【HSBC滙豐】滙豐昨日倫敦回購261.2萬股 總值1.2億元

HSBC滙豐 （00005） 日前公布重啟回購後，滙豐最新公布10月29日再向摩根士丹利購入268.5萬股普通股以作註銷，每股作價4.369至4.431英鎊，每股加權平均價為4.4059英鎊，總值1183.19萬英鎊（相當於約1.26億港元），四日共回購逾1092萬股。回購股份均購自倫敦證券交易所。

日期 回購股數 每股加權平均價 總值 2021年10月29日 268.5萬 4.4059英鎊 1183.19萬英鎊 2021年10月28日 297.5萬 4.4061英鎊 1310.89萬英鎊 2021年10月27日 264.8萬 4.4545英鎊 1179.54萬英鎊 2021年10月26日 261.2萬 4.4562英鎊 1163.97萬英鎊

滙豐此前宣布與摩根士丹利訂立非全權委託協議，讓摩根士丹利可於10月26日至明年4月20日期間，購買總值最多為20億美元的普通股，並同時向滙豐出售有關股份。

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責任編輯︰梁浩碩