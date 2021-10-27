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【業績】ASM太平洋第三季賺10億元、年增4.8倍　CEO：上季末積壓訂單約14億美元、需4至5個月消化（第二版）

股市 13:13 2021/10/27

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【業績】ASM太平洋第三季盈利10億元　按年升4.8倍

ASM太平洋 （00522） 公布季績。ASM太平洋第三季盈利10億元創新高，按年升4.8倍，盈利率16.1%，升1139點子。收入62.3億元創新高，按年升70.1%。新增訂單總額57.2億元，按年升42.8%，仍處於高水平。毛利率40.6%，按年大升543點子。

問及客戶有否加快採購封裝設備等產品，ASM太平洋行政總裁黃梓達表示，截至9月底的積存約14億美元訂單，屬較高水平，估計平均要花4至5個月時間消化，部分高需求產品則需時5至6個月。

料半導體供應問題持續到2022年

黃梓達預計，半導體供應問題會持續到2022年，但公司加緊採購工作，除了與供應商協調，同時在現貨市場採購。黃梓達提到，今年初公司提高內部生產能力應付需求，不過從成本衡量的角度以及管理半導體行業周期方面，未來會外判更多生產工作，保持成本結構靈活性。

對於客戶2022年的資本開支趨勢，黃梓達認為，現時要作深入評論是言之尚早，不過有行業分析估計，封裝設備市場規模在2022年將按年增長4.4%至57億美元，而2021年則為51%，他解釋，部分宏觀利好因素出現，例如5G、人工智能、進階顯示技術等，將帶動原材料矽的消費量，加速公司進階封裝及自動化產品增長。

有信心維持較高毛利率

問及近月智能手機需求下跌，集團能否維持第三季SMT強勁毛利率水平，首席財務總監周珮芬表示，透過高營運效率，具優勢的產品組合，尤其是自動化工業用產品，估計第4季或後的毛利率可維持較高水平。

ASM太平洋績後高開2.1%後轉跌，中午收報82.9元，跌2.2%，成交1.4億元。

期內，半導體解決方案分部收入35.5億元，盈利升至近8億元，按年增長近3.5倍；SMT解決方案分部收入26.9億元，盈利升2.3倍至5.7億元。首9個月計，ASM太平洋盈利22.6億元，按年升3.3倍，收入157.5億元，按年升80%，新增訂單總額208.7億元，升80.3%，分別創新高。

*ASM太平洋 （00522） 業績後股價挫，前景點睇？＊

截至9月30日，未完成訂單總額為110.1億元。

ASM太平洋表示，半導體供應鏈出現瓶頸、電力供應限制及與疫情相關的干擾繼續影響更廣泛的市場。考慮到這些因素及在強勁的未完成訂單總額支持下，預計第四季收入介乎7.2億美元至7.7億美元。根據中位數，全年收入估計將達約28億美元，按年增長約46%並刷新紀錄。

相關文章：【併購】ASM全購美汽車鏡頭解決方案公司AEi 未透露作價

（第二版加入記者會內容）

責任編輯︰梁浩碩、李哲毅

港股 業績公布 ASM太平洋（00522）

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