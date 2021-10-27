【業績】ASM太平洋第三季盈利10億元按年升4.8倍　股價逆市升2%

▲ 【業績】ASM太平洋第三季盈利10億元 按年升4.8倍

ASM太平洋 （00522） 公布季績。ASM太平洋第三季盈利10億元創新高，按年升4.8倍，盈利率16.1%，升1139點子。收入62.3億元創新高，按年升70.1%。新增訂單總額57.2億元，按年升42.8%，仍處於高水平。毛利率40.6%，按年大升543點子。

ASM太平洋績後逆市高開2.1%，開報86.55元，成交6118萬元。

期內，半導體解決方案分部收入35.5億元，盈利升至近8億元，按年增長近3.5倍；SMT解決方案分部收入26.9億元，盈利升2.3倍至5.7億元。

首9個月計，ASM太平洋盈利22.6億元，按年升3.3倍，收入157.5億元，按年升80%，新增訂單總額208.7億元，升80.3%，分別創新高。

截至9月30日，未完成訂單總額為110.1億元。

ASM太平洋表示，半導體供應鏈出現瓶頸、電力供應限制及與疫情相關的干擾繼續影響更廣泛的市場。考慮到這些因素及在強勁的未完成訂單總額支持下，預計第四季收入介乎7.2億美元至7.7億美元。根據中位數，全年收入估計將達約28億美元，按年增長約46%並刷新紀錄。

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責任編輯︰梁浩碩