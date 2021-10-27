  • 25°C
香港時間 : 20211027日 (三) 03:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股預測】美銀：美股在年底前　將面臨更多下行風險

股市 02:30 2021/10/27

分享：

標指周一再創新高，但美國銀行表示，到今年年底市場仍可能出現大幅下跌。（法新社圖片）

標普500指數周一再創新高，但美國銀行表示，到今年年底市場仍可能出現大幅下跌。

美國銀行美股和量化策略主管Savita Subramanian周二在一份報告中寫道，認為標普500指數到年底，將面臨更多下行風險。

該行維持標普500指數4250點的年終目標點位，較周一收盤水平低近7%。

美國銀行看跌標普500指數的原因，包括被誇大的估值、近乎狂熱的情緒，以及因供應鏈中斷、勞動力通脹、潛在的稅收上調、能源危機、和全球化觸頂等不利因素導致的利潤觸頂風險。

該行補充稱，由於這些原因，該基準股指明年可能會繼續掙扎。其2022年標普500指數目標點位為4600點，與目前的市場水平相若。

「聯儲局的流動性是全球金融危機後大部分市場回報的原因，美國銀行的縮減購債預測，將表明到2022年底市場將（與當前水平）持平。」該報告稱。

美股財報季進入最關鍵的一周，截至周一收市，已有117家標普500指數成分公司公布業績，其中84%的收益超預期，這掩蓋了對通脹上升、新冠疫情揮之不去，以及聯儲局尋求盡快取消刺激措施的擔憂。

相關新聞：美股愈升愈有想追升　入市有咩要留意？

美股正處於「牛三」　何時步入「熊一」要留神

【美股一周前瞻】大型科技股「FAAMG」季績殺到　聚焦美第三季GDP、9月PCE物價指數

責任編輯：李勝君


 

標準普爾500指數 美股 疫情 能源危機 美國聯儲局 通脹

上一篇文章

共和黨參議員：敦促鮑威爾改變聯儲局政策路綫

下一篇文章

Verizon夥拍亞馬遜　將利用Kuiper衛星網絡擴大寬頻服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】中概股突急挫　夜期跌近百點　滙豐ADR續揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股突急挫　夜期跌近百點　滙豐ADR續揚（不斷更新）
【強制檢疫】林鄭：將取消大部分豁免檢疫群組　冀令中央有信心通關
【強制檢疫】林鄭：將取消大部分豁免檢疫群組　冀令中央有信心通關
【新股IPO】微創機器人2252招股價上限定價　孖展超購80倍錄127.5億
【新股IPO】微創機器人2252招股價上限定價　孖展超購80倍錄127.5億
【3800】保利協鑫：法務核查補充報告「充分解決」前任核數師提出關注事項　將繼續停牌
【3800】保利協鑫：法務核查補充報告「充分解決」前任核數師提出關注事項　將繼續停牌
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港1.5%　夜期倒升　北水吸32億掃快手（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港1.5%　夜期倒升　北水吸32億掃快手（不斷更新）
【開市9點半】滙豐績勝預期　大摩升目標價及派息預測　Tesla股價升越1000美元
【開市9點半】滙豐績勝預期　大摩升目標價及派息預測　Tesla股價升越1000美元