【美股預測】美銀：美股在年底前　將面臨更多下行風險

▲ 標指周一再創新高，但美國銀行表示，到今年年底市場仍可能出現大幅下跌。（法新社圖片）

標普500指數周一再創新高，但美國銀行表示，到今年年底市場仍可能出現大幅下跌。

美國銀行美股和量化策略主管Savita Subramanian周二在一份報告中寫道，認為標普500指數到年底，將面臨更多下行風險。

該行維持標普500指數4250點的年終目標點位，較周一收盤水平低近7%。

美國銀行看跌標普500指數的原因，包括被誇大的估值、近乎狂熱的情緒，以及因供應鏈中斷、勞動力通脹、潛在的稅收上調、能源危機、和全球化觸頂等不利因素導致的利潤觸頂風險。

該行補充稱，由於這些原因，該基準股指明年可能會繼續掙扎。其2022年標普500指數目標點位為4600點，與目前的市場水平相若。

「聯儲局的流動性是全球金融危機後大部分市場回報的原因，美國銀行的縮減購債預測，將表明到2022年底市場將（與當前水平）持平。」該報告稱。

美股財報季進入最關鍵的一周，截至周一收市，已有117家標普500指數成分公司公布業績，其中84%的收益超預期，這掩蓋了對通脹上升、新冠疫情揮之不去，以及聯儲局尋求盡快取消刺激措施的擔憂。

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責任編輯：李勝君



