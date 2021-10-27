Verizon夥拍亞馬遜　將利用Kuiper衛星網絡擴大寬頻服務

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美國通信巨頭Verizon宣布將與亞馬遜展開合作，利用後者即將推出的衛星互聯網系統（Project Kuiper）擴大在美國農村和偏遠地區的寬頻服務。
根據亞馬遜Kuiper公布的計劃，他們將投資100億美元，未來將發射3,236顆衛星進入軌道，從而實現將互聯網範圍覆蓋到全球，為消費者、企業和政府提供高速寬頻服務。
在衛星互聯網市場，SpaceX的「星鏈」（Starlink）網絡是該市場的早期領先者。到目前為止，SpaceX已經發射了1,740顆衛星，在14個國家和地區有超過10萬用戶參與公開測試版，服務價格為每月99美元。
緊隨SpaceX之後的，是英國的OneWeb公司，在計劃發射的648顆衛星中，已經有近一半在近地軌道上運行。其他競爭對手，還包括美國的AST SpaceMobile和加拿大衛星運營商Telesat等。
到目前為止，亞馬遜尚未將任何「Project Kuiper」衛星送入軌道。但今年早些時候，亞馬遜與United Launch Alliance簽署一項協議，將進行9次發射。根據美國聯邦通信委員會（FCC）的授權，亞馬遜必須在六年內部署其計劃中的一半衛星。這意味著，亞馬遜必須在2026年7月之前，將約1,600顆衛星送入軌道。
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責任編輯：李勝君