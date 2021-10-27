Verizon夥拍亞馬遜　將利用Kuiper衛星網絡擴大寬頻服務

▲ Verizon宣布將與亞馬遜展開合作，利用後者即將推出的衛星互聯網系統擴大在美國農村地區的寬頻服務。

美國通信巨頭Verizon宣布將與亞馬遜展開合作，利用後者即將推出的衛星互聯網系統（Project Kuiper）擴大在美國農村和偏遠地區的寬頻服務。

根據亞馬遜Kuiper公布的計劃，他們將投資100億美元，未來將發射3,236顆衛星進入軌道，從而實現將互聯網範圍覆蓋到全球，為消費者、企業和政府提供高速寬頻服務。

在衛星互聯網市場，SpaceX的「星鏈」（Starlink）網絡是該市場的早期領先者。到目前為止，SpaceX已經發射了1,740顆衛星，在14個國家和地區有超過10萬用戶參與公開測試版，服務價格為每月99美元。

緊隨SpaceX之後的，是英國的OneWeb公司，在計劃發射的648顆衛星中，已經有近一半在近地軌道上運行。其他競爭對手，還包括美國的AST SpaceMobile和加拿大衛星運營商Telesat等。

到目前為止，亞馬遜尚未將任何「Project Kuiper」衛星送入軌道。但今年早些時候，亞馬遜與United Launch Alliance簽署一項協議，將進行9次發射。根據美國聯邦通信委員會（FCC）的授權，亞馬遜必須在六年內部署其計劃中的一半衛星。這意味著，亞馬遜必須在2026年7月之前，將約1,600顆衛星送入軌道。

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責任編輯：李勝君