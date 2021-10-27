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Roth Capital：面對新競爭 　Tesla一萬億美元估值將縮水

股市 00:43 2021/10/27

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周一Tesla股價上漲的催化劑，是公司宣布與赫茲達成的供應協議，Tesla現時市值一萬億美元。（法新社圖片）

Roth Capital分析師Craig Irwin周二表示， Tesla（美：TSLA）一萬億美元的市值是一種「扭曲」，隨著電動汽車市場出現更多競爭，這一估值將會縮水。

Irwin指出， Tesla新的一萬億美元市值相當於該行業其他大部分公司的估值總和。與此同時，Tesla明年的汽車產量將不足100萬輛，而其他汽車行業的產量為7500萬輛。

他指出，周一（25日）Tesla股價上漲的催化劑，是公司宣布與赫茲（Hertz）達成的供應協議，該協議將為其帶來42億美元的收入，Tesla股價上漲了近13%，創下歷史新高，市值增加了1140億美元。這一單日漲幅超過了福特汽車（美：F）或通用汽車（美：GM）目前的市值。他說道：「 Tesla現在的確正處於全盛時期， 但競爭是實實在在的。」

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Tesla股價破千美元　下站睇幾錢？

責任編輯：李勝君

 

通用汽車（General Motors，美：GM） 福特（Ford；美：F） 電動車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 Tesla 福特 汽車

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