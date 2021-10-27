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【Tesla破頂】Tesla股價苦盡甘來　騰訊未有硬撐早已沽貨　錯過升浪料「損失」了數千億

17:55 2021/10/27

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【Tesla破頂】特斯拉股價苦盡甘來　騰訊未有硬撐早已沽貨　錯過升浪料「損失」了數千億

Tesla特斯拉（Tesla，美：TSLA）周二再破頂，Tesla股價一度突破1090美元，市值登上1.1萬億美元，其後股價回軟，收報1018.43美元，跌0.63%。Tesla周三盤前偏軟，略跌0.54%，報1012.91美元，仍較年初大升43%。

Tesla股價歷盡走過高山低谷，但並非所有股東坐貨硬撐到底，原來本港股王騰訊 （00700） 曾經持有Tesla約5%的股權，但其持股一早已大舉沽出，推算「損失」了的帳面利潤可能達數千億港元。

據Tesla在2017年3月呈交美國證交會（SEC）的申報文件，騰訊通過旗下黃河投資以17.78億美元（約139億港元）在公開市場收購了特斯拉816.75萬股股票，令其持股超過了5%。

如果騰訊持有Tesla至今，該筆5%的股權總值將達到4200億港元，較2017年3月時股價大漲超過20倍。

但根據Tesla披露的主要股東持股，騰訊已不在十大股東之列。十大股東中，持股最低者不足0.8%，意味騰訊一早大舉沽出持股，但就未知具體退出時間。

騰訊今日收報487元，跌3%，市值4.67萬億元。

相關文章：【Tesla】Tesla中國市場銷售額等同美國一半　銷售佔比升至22.6%

【Tesla業績】Tesla顛覆汽車保險業　「安全評分」把撞車機率降低30%

編輯：區嘉俊

股票 騰訊 沽出 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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