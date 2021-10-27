【電動車】Hertz大手購入Tesla電動車受關注　料加快汽車租賃商改用電動車

▲ Hertz對於租賃電動車的野心，估計將加快業者轉用電動車的步伐。（法新社圖片）

汽車租賃公司Hertz日前宣布向Tesla購入10萬部電動車，在投資市場引起哄動，亦令Tesla股價突破1000美元。此宗交易除了為Tesla帶來大額訂單，亦成為汽車租賃行業的轉捩點。Hertz對於租賃電動車的野心，估計將加快業者轉用電動車的步伐。

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綜合外電報道，過往幾年汽車租賃行業一直對於採用電動車猶豫不決，甚至有減慢步伐的趨勢。不過Hertz 7月甫擺脫破產，便於日前宣佈在2022年底前，向Tesla訂購10萬部電動車。該企希望建立北美最大的電動車租賃車隊，並在全球業務中建設新的電動汽車充電設施。

市場預計，Hertz的強大決心將會影響整個汽車租賃行業。市場調查公司Northcoast Research 分析師John Healy於外國傳媒訪問中提到，目前美國的汽車租賃行業由3間企業瓜分95%市場，包括Hertz。而Hertz是首間於電動車市場「落重注」的業者，只有該企於高端服務，大舉提供電動車選擇，針對高消費顧客。他認為，高消費顧客的需求，加上對於電動車的野心，足夠成為Hertz測試此業務盈利能力的原因。

ESG屬重要因素 影響投資者觀感

Hertz購入Tesla電動車暫時仍可以成為該企與其他汽車租賃商的分野，但長遠而言，所有汽車租賃商亦需要加快過渡至電動車車隊。John Healy解釋，雖然現時汽車租賃業並非美國政府首要的減碳目標，但他預計該行業所面對的壓力將會逐漸增加。以Hertz為例，雖然該企已逐步改善其營運設施的能源效率，但目前其基本租賃方案只提供3款混合動能汽車，沒有全電動汽車，亦令投資者質疑該公司車隊對氣候的影響仍未充分解決。

Hertz競爭對手之一的Enterprise Holdings回覆CNBC查詢時表示，該企由今年起已經與一間歐洲的諮詢公司合作，希望可以改良營運模式、運作及基礎建設，以配合擁有更多的電動車車隊。該企發言人表示，其重點並非在於增加電動車的數字，而是如何與行業夥伴及相關持份者合作，推動使用電動車的長遠發展。計劃包括確保電網和充電設施準備就緒。她又指，在美國該企已推出了數千輛電動車，並供應至特定市場的租賃車隊，以測試於未來幾年過渡至電動車車隊的計畫。

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責任編輯：葉泳珊