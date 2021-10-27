【電動車】電動車租賃業務困難重重　缺乏充電設備、流轉速度慢成關鏈

▲ 大量的未知之數成為企業對改用電動車感卻步的原因，例如需要多少充電站、當中有多少是提供快速充電。（法新社圖片）

Hertz向Tesla購入10萬部電動車，反映汽車租賃市場正逐步轉向電動車，但目前仍需跨越不少難關。有業者認為，最重要的是缺乏充電設施。

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汽車租賃公司Enterprise 發言人表示，租賃車隊過渡至電動車時，最大的考慮是顧客對電動車的行走里數感憂慮，而且缺乏公共充電設備。她續指， 短途租賃僅佔 Enterprise 業務的 20%。

汽車租賃公司採用電動車所需的前置費用，除了是購買汽車外，亦包括設置充電站等基礎設施。除了此因素導致採用電動車的進程緩慢外，亦因為目前的業務使用傳統燃油車更有吸引力。市場調查公司Northcoast Research 分析師 John Healy解釋，現時每次汽車在沒有加滿油的情況下還車時，租賃公司亦能從中收取費用。雖然這僅佔總收入的 5% ，但是屬於高利潤收入。要為電動車租賃發展類近的收入模式並非不可行，但目前還未有既定的做法。

而且，行業亦需要學習管理電動車車隊，大量的未知之數成為它們卻步的原因，例如需要多少充電站、當中有多少是提供快速充電。同時，為燃油車入油只需兩分鐘，而為電動車充電或需要幾個小時。 Enterprise指，大約 25%的車輛需要1 小時內完成調配、清潔和重新出租。因此，轉型至出租電動車，如何解決充電及調配時間長的弊端，滿足顧客需要成為一大關鍵。

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責任編輯：葉泳珊