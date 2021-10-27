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【酒迷必睇】「香港美酒佳餚巡禮」下周一開鑼 品味通行證及品酒套裝即日起開售 最平250元起 （內附購買及使用方法）

理財智慧 09:00 2021/10/27

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由香港旅遊發展局主辦的第十二屆「香港美酒佳餚巡禮」將於下星期一（11月1日）正式開鑼，電子品味通行證及限量品酒套裝今天(10月26日)起公開發售，市民可經購票通(www.cityline.com)選購。

    點擊圖片放大
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是次電子品味通行證分為兩款，分別為「入門品味證」和「標準品味證」，票價分別為250及元500元。其中「入門品味證」將會有5張品味券，而「標準品味證」則有10張品味券、餐飲電子優惠券，同時有2隻精美酒杯。

【MIRROR餐優惠】麥當勞聯乘滙豐推信用卡簽賬優惠 鏡仔麥炸雞餐買一送一 優惠期有呢兩日，詳見【下一頁


是次「香港美酒佳餚巡禮」於整個11月舉行（11月1日至30日），有逾400間餐廳參加，當中中環、灣仔、堅尼地城及尖沙咀首設的「遊『酒』香港自助行」，共有約50間餐廳酒吧參與，市民購買電子品味通行證後，可在參與食肆享受優惠及期間限定的美酒小食。

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記者：陳詠妍

 

美食 香港美酒佳餚巡禮 發展局 酒吧

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