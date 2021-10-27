【酒迷必睇】「香港美酒佳餚巡禮」下周一開鑼 品味通行證及品酒套裝即日起開售 最平250元起 （內附購買及使用方法）

由香港旅遊發展局主辦的第十二屆「香港美酒佳餚巡禮」將於下星期一（11月1日）正式開鑼，電子品味通行證及限量品酒套裝今天(10月26日)起公開發售，市民可經購票通(www.cityline.com)選購。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

是次電子品味通行證分為兩款，分別為「入門品味證」和「標準品味證」，票價分別為250及元500元。其中「入門品味證」將會有5張品味券，而「標準品味證」則有10張品味券、餐飲電子優惠券，同時有2隻精美酒杯。

【MIRROR餐優惠】麥當勞聯乘滙豐推信用卡簽賬優惠 鏡仔麥炸雞餐買一送一 優惠期有呢兩日，詳見【下一頁】



是次「香港美酒佳餚巡禮」於整個11月舉行（11月1日至30日），有逾400間餐廳參加，當中中環、灣仔、堅尼地城及尖沙咀首設的「遊『酒』香港自助行」，共有約50間餐廳酒吧參與，市民購買電子品味通行證後，可在參與食肆享受優惠及期間限定的美酒小食。

【玩樂好去處】韓國Kakao Friends登陸荷里活廣場 設全港首個主題互動遊戲天地 超刺激滑梯 彈床任你跳，詳見【下一頁】

【推廣香港】製作大熱韓劇《愛的迫降》《機智醫生生活》 韓國娛樂公司CJ ENM夥旅發局簽備忘錄 安排韓劇、綜藝來港取景，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍