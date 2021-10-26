Netflix擴展遊戲發展 提供影集之外的體驗

據英國音樂媒體《NME》指Netflix於9月底宣布收購曾打造《Oxenfree》的夜校工作室（Night School Studio）之後，在早前的財報會議上透露將擴大旗下遊戲內容發展，但強調不會透過大量收購遊戲工作室。

Netflix產品總監Gregory Peters表示，將視情況收購遊戲工作室，但不會藉由大量收購方式增加本身遊戲內容規模。Netflix未來發展重心還是會在影音內容，不會因此轉型成為大型遊戲業者，希望讓觀眾藉由遊戲串連更多電影、影集之外的觀看體驗，同時能與影片內容有更多互動。

目前除了以其原創影集《怪奇物語》為主題的遊戲，更透過原創動畫《伊甸》為基礎打造虛擬實境遊戲內容，透過遊戲建立更多使用者與Netflix收錄影音內容連接。

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責任編輯：龍紀瑩

