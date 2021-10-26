【電子消費券】政府宣布延長八達通領取消費券期限 至明年9月30日

政府今日(26日)宣布，把八達通用戶領取消費券的期限延長，一律延長至明年9月底。

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政府表示，有鑑於小部分市民至今仍未拍卡領取，因此決定把消費券領取期限延長。有見在八月一日後發放的其他批次及期數的消費券亦可能出現同樣情況，為簡化安排便利市民，免卻他們須就不同時間發放的消費券計算其領取期限，所有批次及期數的消費券領取期限會一律延長至明年9月30日。政府續指，是次改動並不影響政府透過八達通向合資格市民發放消費券的現有其他安排。

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政府自8月1日開始分批及分期向成功登記的市民發放消費券，選擇以八達通收取消費券的市民，在使用消費券前須先拍卡領取。市民可到設於港鐵站、輕鐵站客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼領取站，指定便利店和超級市場，八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡。根據原先安排，市民必須在每期消費券發放日期起計的三個月內拍卡領取，逾期未領的券額會自動失效。

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責任編輯：羅浩濂