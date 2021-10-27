【跨境理財通】華僑永亨夥平安銀行合作　目標明年境外理財客數量倍增

▲ 華僑永亨銀行行政總裁歐陽麗玲表示，初步數據顯示理財通南向通的需求較北向通更大，整體情況令人滿意。（資料圖片）

「跨境理財通」啟動一周，共有19間港銀獲准開展理財通業務，16間同時開展南、北向通業務。其中，華僑永亨銀行更夥平保 （02318） 旗下的平安銀行合作，有別於普遍港銀初期主要與內地分行合作。內地財富管理需求龐大，華僑永亨目標明年境外財富管理客戶數量可以倍增。

華僑永亨行政總裁歐陽麗玲表示，滿意理財通開通初期反應，若以交易情況及客量計，「南向通」的反應暫時比「北向通」更佳，相信部分與「北向通」未容許遙距開戶有關。

平安銀行客戶數超過1億 望雙方合作不止理財通

對於未夥內地子行合作開展理財通，歐陽麗玲稱，集團對合作銀行一直持開放態度，很高興能夠與平安銀行合作，又透露雙方目前都未有考慮其他合作夥伴。她續指，平安銀行客戶基礎超過1億，而華僑銀行集團的業務亦都遍及19個市場，期望雙方合作不止於理財通。

華僑永亨零售銀行主管陳紹樂補充，大灣區內地九市人口相當於香港10倍，未來會力拓境內、外財富管理業務，爭取吸納更多客戶。他又預期，明年境外財富管理客戶基礎的增長可以達到一倍或以上。

華僑永亨：增聘數以百計財富管理人手

歐陽麗玲指，理財通可以助南向通客戶分散資產配置，如香港可以提供每月派息的基金選擇，而且更多國際資產配置；同時香港客亦可透過理財通接觸更多人民幣計價產品。

低息環境持續推動財富管理需求，陳紹樂指未來會繼續豐富產品種類，同時計劃增聘數以百計的財富管理人手，且有意吸納非銀行背景的服務從業員加入。

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