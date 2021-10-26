【社交平台】澳洲擬推新法嚴管社交媒體　16歲以下使用需獲家長同意

▲ 澳洲政府的新法案名為《網上私隱法案》，澳洲司法部長Michaelia Cash在發布草案時就表示，認為政府需要加強保護兒童免受網絡帶來的潛在傷害。

各大社交媒體近年多次被外界批評，無法有效規管平台內容，危害青少年身心。各國政府正積極採取措施，盼能改善問題。澳洲昨（25日）就針對社交媒體為未成年用戶帶來的影響，公開一項立法草案和諮詢文件，盼可保障未成年人隱私和對其負面的心裡健康影響。據悉，澳洲政府將要求社交媒體必須取得家長同意，才可為16歲以下用戶提供服務，否則將罰款。

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澳洲政府的新法案名為《網上私隱法案》，澳洲司法部長Michaelia Cash在發布草案時就表示，認為政府需要加強保護兒童免受網絡帶來的潛在傷害。要求Facebook﹑Instagram等主流社交媒體，必須驗證使用者年齡，而16歲以下的用戶須得父母的同意下才能使用。同時在處理未成年用戶個人信息時，必須優先考慮他們的最大利益，不可對未成年用戶進行過多的數據收集﹑分析和針對性的營銷。

Michaelia Cash亦稱：「如果這些公司不符合標準，將受到重罰。」若因嚴重侵犯隱私將會面臨高達1,000萬澳元（約5,844萬港元）的罰款。

早在2018年3月，Cambridge Analytica醜聞發生，揭發Fackbook為了追求利潤而忽視損害兒童心理健康。當中涉及澳洲使用者的Facebook數據，為此澳大利亞私隱專員已將 Facebook告上法庭。

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責任編輯：黃顯晴