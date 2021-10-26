【香港出口】受惠於各國經濟復甦　9月出口貨值升16.5%　惟分析師料未來升勢放緩

▲ 本港公布9月份出口貨值，按年升16.5%。（資料圖片）

本港公布9月份出口貨值，按年升16.5%。星展銀行香港經濟師謝家曦表示，出口數字與預期相若，因應經濟開始復甦，各項數字都有上升。

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據9月份的出口數據顯示，大部分主要貨值錄得升幅，例如「電動機械、儀器和用具及零件」增16.5%。當中「辦公室機器和自動資料處理儀器」更升45.6%，錄最大升幅。謝家曦解釋，因香港出口本來就以這種類別的產品為主，故在經濟復甦後，其出口貨值也相應增加。

至於出口目的地方面，今年首9個月輸往英國的貨值增幅達90%。謝認為是因英國疫後經濟復甦，導致貿易需求上升。出口至台灣的貨值亦於同期上升45.8%，因當地疫情開始受到控制，接種新冠疫苗的人數上升，故開始開放貿易。

謝家曦預計未來出口貨值的上升趨勢將會放緩。雖然煤價開始下降，但大陸的供電問題依然未能解決，導致工業生產力下降。加上現時中國前往歐洲的貨櫃價格，已經是疫情前的數倍。供應鏈、物流價格上升和貨櫃不足的問題，均會影響出口。

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責任編輯：陳明俊