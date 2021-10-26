【理財智慧】加密貨幣系列2---甚麼是區塊鏈

前文提到，加密貨幣必須在區塊鏈上運行，區塊鏈是加密貨幣的骨幹，沒有區塊鏈，就沒有加密貨幣。

所謂的區塊鏈，就是由一個個區塊組成，讀者可以了解區塊為一個儲存了資料的帳簿，以比特幣為例，就是儲存了比特幣的交易資料。當不同人士交易比特幣，資料就會儲存在區塊中，每10分鐘就會產出一個新的區塊。這些區塊的資料是公開、不可修改、點對對儲存，即使沒有中央伺服器儲存資料。任可人都可以查閱，因此無可能偽造，每一粒比特幣的流向都可以追蹤；相比之下，一般流通貨幣有偽造的機會，政府無可能檢查每一張秒票的真偽。

比特幣的礦工就負責認證區塊中的交易資訊，成功認證者（成功破解當中的方程式），就可獲得6.25個比特幣，數字大約每4年減半，大約2024年中，認證每個區塊鏈所獲得的比特幣，就會減半至3.125個。其他加密貨幣或有其他認證模式，不過這模式暫為主流。

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這一個個區塊就組成了區塊鏈，所有有關資訊就儲存在當中。現時除了儲存交易資料，區塊鏈因其特性，衍生了不同的用途，留待將來繼續探討。

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