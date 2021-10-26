  • 26°C
香港時間 : 20211026日 (二) 20:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】加密貨幣系列2---甚麼是區塊鏈

理財智慧 19:28 2021/10/26

分享：

前文提到，加密貨幣必須在區塊鏈上運行，區塊鏈是加密貨幣的骨幹，沒有區塊鏈，就沒有加密貨幣。

所謂的區塊鏈，就是由一個個區塊組成，讀者可以了解區塊為一個儲存了資料的帳簿，以比特幣為例，就是儲存了比特幣的交易資料。當不同人士交易比特幣，資料就會儲存在區塊中，每10分鐘就會產出一個新的區塊。這些區塊的資料是公開、不可修改、點對對儲存，即使沒有中央伺服器儲存資料。任可人都可以查閱，因此無可能偽造，每一粒比特幣的流向都可以追蹤；相比之下，一般流通貨幣有偽造的機會，政府無可能檢查每一張秒票的真偽。

比特幣的礦工就負責認證區塊中的交易資訊，成功認證者（成功破解當中的方程式），就可獲得6.25個比特幣，數字大約每4年減半，大約2024年中，認證每個區塊鏈所獲得的比特幣，就會減半至3.125個。其他加密貨幣或有其他認證模式，不過這模式暫為主流。

【溫故知新】大市行區間 新股點樣揀？ 溫傑點評4大股份

    點擊圖片放大
    +7
    +6

這一個個區塊就組成了區塊鏈，所有有關資訊就儲存在當中。現時除了儲存交易資料，區塊鏈因其特性，衍生了不同的用途，留待將來繼續探討。

同場加映:【溫股知新】大市行區間 新股點樣揀？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 龍瑞成

偽造 虛擬貨幣 區塊鏈 比特幣

上一篇文章

【滙豐控股5】一文看盡滙豐績後 大行最新評級和目標價

下一篇文章

美國11月初放寬33國旅客入境　18歲以下獲豁免接種疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【理財熱話】港男從聯名戶口取走50K資助小叔子結婚 老婆大感憤怒 網民：兄弟如手足！看開一點
【理財熱話】港男從聯名戶口取走50K資助小叔子結婚 老婆大感憤怒 網民：兄弟如手足！看開一點
【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？
【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
【居屋裝修】夫婦抽中居屋樓王凱樂苑 35萬靚裝325呎單位 特色幾何拼接牆 增添時尚北歐風
【居屋裝修】夫婦抽中居屋樓王凱樂苑 35萬靚裝325呎單位 特色幾何拼接牆 增添時尚北歐風