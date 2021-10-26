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美國11月初放寬33國旅客入境　18歲以下獲豁免接種疫苗

理財智慧 19:28 2021/10/26

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美國白宮宣布11月8日起實施入境新規，放寬33個國家、完成接種新型冠狀病毒疫苗的外國旅客獲准入境，包括來自中國、英國、愛爾蘭、巴西、印度、南非、伊朗，以及歐洲神根區26國已完成接種新冠疫苗的旅客。而18歲以下青少年、參與新冠疫苗臨牀測試者、因醫學原因不適合接種者等，將獲豁免接種新型冠狀病毒疫苗入境，但若打算逗留美國超過60日，抵美後仍需接種新冠疫苗。

新規例亦規限未能出示接種疫苗證明的旅客，必須有上機前一日內進行的檢測陰性證明。美國總統拜登已簽署行政命令，落實有關入境措施的具體細節和要求。

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責任編輯：龍紀瑩
 

美國參議院 經濟 冠狀病毒 拜登 疫苗 美國 白宮

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