【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%

▲ 許家印據報被要求用個人身家還恒大債務

恒大 （03333） 債務纏身，9月底的一筆美元債利息，據報為中國監管部門指示許家印動用個人身家，以償還債務。彭博引述消息指，中國各地方政府，正監管恒大的銀行賬戶，確保資金用於保交樓，以完成在建的住宅項目，而不是用於償還債權人。

恒大系股價今早逆市造好，恒大逆市升1.2%，最新報2.59元；恒大汽車 （00708） 半日逆市升3.2%，午收3.82元；恒大物業 （06666） 逆市升1.4%，午收4.31元；恒騰 （00136） 半日升1.1%，午收2.84元。

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報道續指，許家印被敦促動用自身財富償還恒大債務，進一步表明北京方面不願安排政府層面的紓困。但目前尚未清楚許家印的身家是否足夠龐大，以及流動性是否充足以大幅降低恒大的負債。截至6月，恒大的負債規模已超過3,000億美元。

2021年胡潤百富榜今日（27日）公布中國百富榜，許家印身家單年失去1620億元，以730億元由去年的第5位大跌至第70位。

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