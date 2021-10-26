  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (三) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車升半成

股市 19:23 2021/10/26

分享：

許家印據報被要求用個人身家還恒大債務

恒大 （03333） 債務纏身，9月底的一筆美元債利息，據報為中國監管部門指示許家印動用個人身家，以償還債務。彭博引述消息指，中國各地方政府，正監管恒大的銀行賬戶，確保資金用於保交樓，以完成在建的住宅項目，而不是用於償還債權人。

恒大系股價今早逆市造好，恒大逆市升1.2%，最新報2.59元；恒大汽車 （00708） 逆市升4.8%，最新報3.91元；恒大物業 （06666） 逆市升2.1%，最新報4.34元；恒騰 （00136） 現升3.2%，最新報2.9元。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

報道續指，許家印被敦促動用自身財富償還恒大債務，進一步表明北京方面不願安排政府層面的紓困。但目前尚未清楚許家印的身家是否足夠龐大，以及流動性是否充足以大幅降低恒大的負債。截至6月，恒大的負債規模已超過3,000億美元。

【恒大3333】恒大：深圳等10項目復工復產有序進行　部份進入室內裝修階段（多圖）

【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、年銷售降至2000億　恒大汽車曾升17%、恒大倒跌

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

港股 中國恒大（03333）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股收市】業績報喜 道指標指再破頂 Tesla衝高回順
【美股收市】業績報喜 道指標指再破頂 Tesla衝高回順
【恒指夜期+ADR】中概股突急挫　夜期跌227點　騰訊阿里美團低港近3%　滙豐ADR續揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股突急挫　夜期跌227點　騰訊阿里美團低港近3%　滙豐ADR續揚（不斷更新）
【新股IPO】微創機器人2252招股價上限定價　孖展超購80倍錄127.5億
【新股IPO】微創機器人2252招股價上限定價　孖展超購80倍錄127.5億
【3800】保利協鑫：法務核查補充報告「充分解決」前任核數師提出關注事項　將繼續停牌
【3800】保利協鑫：法務核查補充報告「充分解決」前任核數師提出關注事項　將繼續停牌
【強制檢疫】林鄭：將取消大部分豁免檢疫群組　冀令中央有信心通關
【強制檢疫】林鄭：將取消大部分豁免檢疫群組　冀令中央有信心通關
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車升半成
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車升半成