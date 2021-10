【MIRROR餐優惠】麥當勞聯乘滙豐推信用卡簽賬優惠 鏡仔麥炸雞餐買一送一 優惠期有呢兩日

為慶祝MIRROR出道3周年,麥當勞於本周一(25日)開始推出16款「鏡仔卡」,凡使用麥當勞App內的優惠券購買爆蒜麥炸雞2件配飲品套餐,或者麥炸雞2件(原味或蜜糖BBQ 味)配飲品套餐一份,就可獲得一張「鏡仔卡」,引起一輪吃雞換「鏡仔卡」潮;由即日起一連四星期,把位於金鐘海富中心的旗艦主題餐廳化成MIRROR期間限定主題店,全港逾 240 間麥當勞餐廳亦會變為 MIRROR 12 位成員的個人專屬餐廳。



麥當勞和滙豐周二(26日)宣佈,攜手推出限時滙豐信用卡簽賬優惠,凡用指定滙豐信用卡*於麥當勞簽賬,將可享額外「獎賞錢」及免費套餐回贈。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6



麥當勞App即日起連續四星期與Hit爆全城的MIRROR合作推出多款麥炸雞套餐電子優惠券,當中滙豐信用卡客戶更可獨享免費套餐回贈。於10月30日及31日,顧客使用任何滙豐Visa或Mastercard於麥當勞App憑電子優惠券簽賬購買港幣32元 的「【 One And All 套餐】 2 件麥炸雞 (原味或蜜糖 BBQ)配飲品(中)」,即可於麥當勞App免費回贈相同套餐之電子優惠券一張,回贈的電子優惠券會於2021年11月8日自動存入與購買時相同的合資格麥當勞App賬戶,用戶可憑有效的電子優惠券換領,變相可享買一送一優惠。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6



另外,麥當勞與滙豐特意推出特別獎賞計劃,即日起至11月21日,顧客於全港麥當勞餐廳或麥當勞App 以指定滙豐信用卡單一簽賬滿港幣30元或以上,即可享額外10%「奬賞錢」回贈。

【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖),詳見【下一頁】



香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示:「滙豐信用卡一向是麥當勞顧客最常用的支付工具之一,這次合作除了為顧客帶來吸引的獎賞優惠,更重要是進一步推動數碼化,締造線上至線下的無縫餐飲體驗。未來,我們會繼續提升新世代用餐體驗,加深與顧客的聯繋。」

【玩樂好去處】韓國Kakao Friends登陸荷里活廣場 設全港首個主題互動遊戲天地 超刺激滑梯 彈床任你跳,詳見【下一頁】



滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示:「滙豐在香港的信用卡發卡量接近400萬張,無論是產品、優惠,或是賺取和使用『獎賞錢』的方式,多年來均不斷創新,帶領市場發展。我們很高興再度與麥當勞合作,跨界聯乘人氣組合、快餐及信用卡簽賬優惠,為客戶帶來嶄新體驗。在年輕客戶的帶動下,今年上半年滙豐信用卡快餐類別簽賬增長近七成,透過深入分析客戶的消費數據,我們將繼續推出更多受市場歡迎的優惠。」

*指定滙豐信用卡包括所有合資格滙豐 Visa 或 Mastercard®或銀聯信用卡 ,優惠期內每位持卡人最多可享額外$50「獎賞錢」。

#不適用於銀聯雙幣信用卡及 Apple Pay。

^以上優惠只限於麥當勞 App 簽賬購買 ,不適用於麥當勞餐廳收銀台或自助點餐機。免費回贈的電子優惠券必須於 2021年 11月 21日或之前使用。不論用戶持有多少張合資格信用卡,每個麥當勞 App賬戶於推廣期內最多能獲享電子優惠券一張。相關贈品數量有限, 額滿即止 。

【職場熱話】上司請吃午飯 美其名是公司福利 打工仔呻有苦自己知 網民:公司也太苛刻了吧,詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者:陳詠妍