 【2021稅貸戰】Aeon信貸推稅貸計劃 最高可獲1萬現金回贈

▲ Aeon信貸財務新出稅貸最低息3.12厘，但附帶條件較寬鬆。

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再有業界搶攻綠色炸彈的商機，推出最新稅貸計劃，新加入戰場是Aeon信貸財務公司，推名為「稅貸易」計劃，跟上年一樣，以借貸額10萬元及12個月計，最低稅貸息為3.12厘。總覽9間已出招的業界，最平息是大新 （02356） 的1.08厘，而突破兩、三厘各佔一間，建行亞洲為2.01厘。至於Aeon信貸的稅貸附帶條件相對較寬鬆，如只須持有Aeon信用卡的主卡者；若乏此卡，也可即時申請，最快30分鐘可完成申請信用卡。再者，參考環聯信貸報告，只要非負面，又或待業人士，便有機會是合資格人士。

此外，上述信貸財務公司又以現金回贈作招徠，在明年1月底前成功申請及確認稅貸者，合資格人士借60萬元，最高可獲1萬元現金回贈。借50萬元也有6000元回贈，最少5萬元則有機會賞200元。

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比併傳統銀行與虛銀，享超平息通常須特選客戶，且要求大額貸款，如第2低息的東亞 （00023） 要求指定理財客至少借80萬元，才享1.33厘稅貸息。同樣，星展的1.33厘稅貸息更須貸款150萬元。若在東亞及星展僅借10萬元，稅貸息齊為2.68厘。至於中銀香港 （02388） 最低息1.65厘，須專業人士等特選客借100萬元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪