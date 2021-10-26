  • 26°C
香港時間 : 20211026日 (二) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
在App開啟
立即掃描下載

 【2021稅貸戰】Aeon信貸推稅貸計劃 最高可獲1萬現金回贈

19:06 2021/10/26

分享：

Aeon信貸財務新出稅貸最低息3.12厘，但附帶條件較寬鬆。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

再有業界搶攻綠色炸彈的商機，推出最新稅貸計劃，新加入戰場是Aeon信貸財務公司，推名為「稅貸易」計劃，跟上年一樣，以借貸額10萬元及12個月計，最低稅貸息為3.12厘。總覽9間已出招的業界，最平息是大新 （02356） 的1.08厘，而突破兩、三厘各佔一間，建行亞洲為2.01厘。至於Aeon信貸的稅貸附帶條件相對較寬鬆，如只須持有Aeon信用卡的主卡者；若乏此卡，也可即時申請，最快30分鐘可完成申請信用卡。再者，參考環聯信貸報告，只要非負面，又或待業人士，便有機會是合資格人士。

此外，上述信貸財務公司又以現金回贈作招徠，在明年1月底前成功申請及確認稅貸者，合資格人士借60萬元，最高可獲1萬元現金回贈。借50萬元也有6000元回贈，最少5萬元則有機會賞200元。

大行連環出招搶稅貸商機【下一頁

比併傳統銀行與虛銀，享超平息通常須特選客戶，且要求大額貸款，如第2低息的東亞 （00023） 要求指定理財客至少借80萬元，才享1.33厘稅貸息。同樣，星展的1.33厘稅貸息更須貸款150萬元。若在東亞及星展僅借10萬元，稅貸息齊為2.68厘。至於中銀香港 （02388） 最低息1.65厘，須專業人士等特選客借100萬元。

相關文章：【人幣定存】理財通啟動一周 4大小行齊加人幣定存息

【港元定存】3個月港元定存最高息3.28厘 3大小銀行超高息最後召集

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

星展銀行 中銀香港（02388） 東亞銀行（00023） 大新銀行（02356） Aeon 信貸（00900） 稅務貸款

下一篇文章

【MIRROR現象】香港第三季廣告支出增29%　50大廣告商13間請MIRROR、哪機構最豪？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定存】3個月港元定存最高息3.28厘 3大小銀行超高息最後召集
【港元定存】3個月港元定存最高息3.28厘 3大小銀行超高息最後召集
【HSBC滙豐】大摩調升滙豐派息預測、目標價　一文看清大行最新目標（不斷更新）
【HSBC滙豐】大摩調升滙豐派息預測、目標價　一文看清大行最新目標（不斷更新）
【高息股攻略】三大電訊商Q3業績出爐　邊間增速領先、享股息率6.9厘
【高息股攻略】三大電訊商Q3業績出爐　邊間增速領先、享股息率6.9厘
【高息股攻略】滙豐研究推介19隻股票　部份預測股息率高見8厘
【高息股攻略】滙豐研究推介19隻股票　部份預測股息率高見8厘
【大行報告】高盛：共同富裕重塑中國增長　薦10隻港股、4大主題（附名單）
【大行報告】高盛：共同富裕重塑中國增長　薦10隻港股、4大主題（附名單）
【港元定期存款】3中小行鬥加港元定存息 迎戰理財通競爭
【港元定期存款】3中小行鬥加港元定存息 迎戰理財通競爭