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【香港出口】東南亞防疫措施放寬　新加坡出口貨值升86.3%　業界認為符合預期

商業 19:09 2021/10/26

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政府統計處公布9月出口貨值，輸往亞洲的整體出口貨值大部分主要目的地均錄得升幅，以新加坡升幅最高，達86.3%。（資料圖片）

政府統計處公布9月出口貨值，按國家或地區分析，輸往亞洲的整體出口貨值大部分主要目的地均錄得升幅，以新加坡升幅最高，達86.3%；貨品類別則以「電動機械、儀器和用具及零件」數字升幅最大，增加了288億元。有電子產品商戶反映，往歐美的銷售依然強勁，料下月數值仍能維持雙位升幅。

【香港出口】9月出口貨值按年上升16.5%　往新加坡出口貨值比往年同月升86.3%

香港中華出入口商會副會長許華傑認為，升幅符合預期。他表示，東南亞對香港的出口貨品有一定需求。由於近月東南亞防疫限制開始放鬆，輸往新加坡出口貨值比往年同月升86.3%，屬合理表現，當中以電子及珠寶類產品最受歡迎。不過，他對下月數字看法有保留，稱內地的供電限制與農歷新年訂單會為最主要因素。

保力集團行政總裁莊子雄亦表示，數字符合預期。他解釋，各地於過去一年對香港的電子產品出口需求持續上升，以歐美為甚。另外，早幾個月不少生產線由東南亞搬往中國內地，經香港的出口貨量亦有所提升。他續指，聖誕的訂單大部分已於9月出貨，料為10升幅稍為下降的原因。對於中國內地的供電限制，莊表示，電子產品的生產影響反屬輕微，大部分廠家反映問題已解決；業界反而有少量往歐美的船隻仍在等候進港口，他預計下月數值仍能維持雙位升幅。

【香港出口】8月份出口貨量升18.6%　價格升6.1%

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記者：李智美

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