【美股焦點】三大指數齊升 Tesla漲5% 股價再創新高

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美股三大指數周二（26日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升77.73點及0.22%，報35,818點，標準普爾500指數升16.98點及0.37%，報4,583.46點，納斯達克指數升93.53點及0.61%，報15,155.31。道指及標指再創新高。
Facebook（FB）跌0.58%，在周一（25日）盤後公布第三季財報，收入為290.1億美元，每股賺3.22美元，勝市場預期。上季盈利91.94億美元，按年增17%。同時該公司亦宣佈500億美元的回購計劃。在未來，Facebook會積極發展「元宇宙」，不過就預計下季收入會受蘋果（AAPL）新隱私政策影響。
特斯拉（Tesla，TSLA）漲5.00%，該公司接到總值42億美元的有史以來最大的訂單以及摩根士丹利上調其目標價等利好消息帶動,，特斯拉在周一創下1萬億市值記錄，現時股價續創新高，報1,076.11美元。
Ocugen（OCGN）漲35.12%，世界衞生組織專家小組將在周二召開會議，討論是否批准其印度合作夥伴的Covaxin的新冠疫苗緊急使用授權。
美國航空航太製造廠商洛克希德馬丁（LMT）跌9.06%，第三季業續收入為160.28億美元，遜市場預期，並下調全年業績預期。
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責任編輯：黃苑筠
美股三大指數周二（26日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升77.73點及0.22%，報35,818點，標準普爾500指數升16.98點及0.37%，報4,583.46點，納斯達克指數升93.53點及0.61%，報15,155.31。
Facebook（FB）跌0.58%，在周一（25日）盤後公布第三季財報，收入為290.1億美元，每股賺3.22美元，勝市場預期。上季盈利91.94億美元，按年增17%。同時該公司亦宣佈500億美元的回購計劃。在未來，Facebook會積極發展「元宇宙」，不過就預計下季收入會受蘋果（AAPL）新隱私政策影響。
特斯拉（TSLA）漲5.00%，接到總值42億美元的有史以來最大的訂單以及摩根士丹利上調其目標價等利好消息帶動,，特斯拉（TSLA）在周一（25日）創下1萬億市值記錄，現時股價續創新高，報1,076.11美元。
Ocugen（OCGN）漲35.12%，世界衞生組織專家小組將在周二召開會議，討論是否批准其印度合作夥伴的Covaxin的新冠疫苗緊急使用授權。
美國航空航太製造廠商洛克希德馬丁（LMT）跌9.06%，第三季業續收入為160.28億美元，遜市場預期，並下調全年業績預期。