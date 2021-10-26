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【美股焦點】三大指數齊升 Tesla漲5% 股價再創新高

股樓投資 22:05 2021/10/26

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美股三大指數周二（26日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升77.73點及0.22%，報35,818點，標準普爾500指數升16.98點及0.37%，報4,583.46點，納斯達克指數升93.53點及0.61%，報15,155.31。道指及標指再創新高。

Facebook（FB）跌0.58%，在周一（25日）盤後公布第三季財報，收入為290.1億美元，每股賺3.22美元，勝市場預期。上季盈利91.94億美元，按年增17%。同時該公司亦宣佈500億美元的回購計劃。在未來，Facebook會積極發展「元宇宙」，不過就預計下季收入會受蘋果（AAPL）新隱私政策影響。

特斯拉（Tesla，TSLA）漲5.00%，該公司接到總值42億美元的有史以​​來最大的訂單以及摩根士丹利上調其目標價等利好消息帶動,，特斯拉在周一創下1萬億市值記錄，現時股價續創新高，報1,076.11美元。

Ocugen（OCGN）漲35.12%，世界衞生組織專家小組將在周二召開會議，討論是否批准其印度合作夥伴的Covaxin的新冠疫苗緊急使用授權。

美國航空航太製造廠商洛克希德馬丁（LMT）跌9.06%，第三季業續收入為160.28億美元，遜市場預期，並下調全年業績預期。
 

【延伸閱讀】權威部門及人士在新華社回應 內地10大受關注經濟及金融問題　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

美股三大指數周二（26日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升77.73點及0.22%，報35,818點，標準普爾500指數升16.98點及0.37%，報4,583.46點，納斯達克指數升93.53點及0.61%，報15,155.31。

 

Facebook（FB）跌0.58%，在周一（25日）盤後公布第三季財報，收入為290.1億美元，每股賺3.22美元，勝市場預期。上季盈利91.94億美元，按年增17%。同時該公司亦宣佈500億美元的回購計劃。在未來，Facebook會積極發展「元宇宙」，不過就預計下季收入會受蘋果（AAPL）新隱私政策影響。

 

 

特斯拉（TSLA）漲5.00%，接到總值42億美元的有史以​​來最大的訂單以及摩根士丹利上調其目標價等利好消息帶動,，特斯拉（TSLA）在周一（25日）創下1萬億市值記錄，現時股價續創新高，報1,076.11美元。

 

 

Ocugen（OCGN）漲35.12%，世界衞生組織專家小組將在周二召開會議，討論是否批准其印度合作夥伴的Covaxin的新冠疫苗緊急使用授權。

 

 

美國航空航太製造廠商洛克希德馬丁（LMT）跌9.06%，第三季業續收入為160.28億美元，遜市場預期，並下調全年業績預期。

 

Tesla 美股 道瓊斯工業平均指數 Facebook

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