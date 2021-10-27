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貝索斯又有新搞作 將興建多用途商業太空站

環球社會熱點 09:05 2021/10/27

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亞馬遜創辦人貝索斯今年7月的太空之旅備受矚目，外界關注旗下太空公司藍色起源發展動向。藍色起源宣布，將在環繞地球軌道上興建太空站。藍色起源表示，該太空站為「多用途商業區」。

貝索斯完成太空旅行 大讚「最美好的一天」 【下一頁】

藍色起源公司（Blue Origin）周一（25日）公布興建太空站計劃，指至2020年代後期，該太空站將成為地球軌道上首屈一指的多用途空間。公司透露這個太空站將命名為「軌道礁」（Orbital Reef），用於商業、研究和旅遊用途，透過促進生態系統和未來商業模式發展，將開啟人類太空探索和發展的新篇章。

貝索斯7月太空之旅

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藍色起源公司表示，太空站潛在客戶包括航空科技機構、高科技集團、未有自家太空計劃的國家、傳媒及旅遊公司。美國國家公共電台（NPR）報道，數間機構正和藍色起源合作制定太空站計劃，包括波音公司、太空基礎設施集團Redwire Space和Genesis Engineering Solutions、亞利桑那州立大學（Arizona State University），以及內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）太空業務子公司Sierra Space。

貝索斯多謝員工顧客找數 遭狠批「上太空都唔交稅」 【下一頁】

藍色起源表示，現在任何人都可以在軌道上建立太空站，「軌道礁」可助有意興建人士擴大到訪太空範圍，並降低成本，提供於太空開展業務的一切所需。

責任編輯：李俊儀

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