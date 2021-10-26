【滙豐控股5】一文看盡滙豐績後 大行最新評級和目標價

滙豐(00005)日前公布上季業績，勝於市場預期，多間大行亦對該股發表最新評級和目標價，大致繼續看好。其中美銀證券發表報告指，集團第三季度稅前盈利為54億美元，比市場預期的38億美元高42％，亦提出20億美元的股份回購，是美銀預測的4倍，上調滙豐今年每股收益預測15％至0.62美元。美銀估計，滙豐定下指引，於2022年底前將主要透過增長和資本回報，使普通股權一級資本比率達到14至14.5％的範圍，預計在明年達致17％股息增長和20億美元回購之外，還剩25至67億美元，可以支持進一步增長和額外回購。

大行對滙豐最新評級和目標價一覽：

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另一大行摩根士丹利，則分別上調滙豐今年及明年的每股盈利預測7.5％及4.2％，以反映今年的預期信用損失降低和英國加息加快。大摩估計，滙豐明年普通股權一級資本比率（CET1）將降至14.2％，預測今年第四季度的股份回購為20億美元，2022年為20億美元，2023年為10億美元，並上調今年的股息預測至26美仙，但將2022年的股息預測保持在28美仙。

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