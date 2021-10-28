【iMoney GIFTaway】送昂坪360 x Vivienne Tam「City Camouflaged城市縮影」禮品包

名額10份

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昂坪360在疫情下推動多元共融時尚，與不同界別攜手呈獻首個「昂坪戶外遊藝會Outdoor ARTcation」。破天荒與國際知名設計師Vivienne Tam合作，將時裝騷「移師」昂坪，發佈VIVIENNE TAM品牌首個線上時裝騷 -「City Camouflaged 城市縮影」。

在香港成長的Vivienne Tam其新一季時裝騷於昂坪取景拍攝，模特兒會在與城市和大自然連結的在昂坪纜車及心經簡林等「行天橋」，展現品牌最新的2021秋冬系列。同時讓全球各地的觀眾，以全新角度感受香港獨有美麗，盼吸引他們於通關後將香港列為首選旅遊勝地。

今期【iMoney GIFTaway】將送出昂坪360 x Vivienne Tam「City Camouflaged 城市縮影」禮品包，每份包含純棉Tee乙件環保袋乙個及口罩夾乙個。

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

https://tinyurl.com/imganp360vt

截止日期﹕2021年11月5日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付或親臨領取方式送出。

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